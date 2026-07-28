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Moscova vinde diamante din fondul de stat. Licitație rară pe fondul crizei bugetare provocate de cheltuielile de război

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Diamant. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Rusia scoate la vânzare diamantele din fondul de stat, în contextul în care Moscova caută noi modalități de a obține fonduri, din cauza presiunilor bugetare tot mai mari și a cheltuielilor uriașe generate de război, scrie TVPWorld.

Ministerul Finanțelor din Rusia a anunțat că va organiza o licitație deschisă la Moscova pe 9 septembrie pentru a vinde diamante brute naturale de 10,8 carate sau mai mult, provenite din fondul de stat al țării.

Diamantele vor fi vândute în loturi separate, iar cumpărătorii vor trebui să depună o garanție de 200.000 de ruble (2.200 de euro) pentru a participa la licitație.

Această vânzare masivă vine după ce Rusia a accelerat vânzarea rezervelor sale de aur, evidențiind modul în care Moscova apelează la activele prețioase deținute de stat în căutarea de lichidități, în timp ce cheltuielile de război pun presiune asupra finanțelor publice.

Banca centrală a vândut 43,5 tone metrice de aur începând din ianuarie, în timp ce deficitul bugetului federal al Rusiei s-a apropiat de 6 mii de miliarde de ruble (67 de miliarde de euro) în prima jumătate a anului.

Licitația de diamante face parte dintr-un efort mai amplu de a valorifica activele deținute de stat.

Licitația va avea loc la sediul din Moscova al Gokhran, depozitul de stat pentru metale prețioase și pietre prețioase, iar potențialii cumpărători vor putea inspecta loturile în perioada 3 august – 8 septembrie.

Editor : M.C

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