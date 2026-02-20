Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime

Moştenitorii lui Jeffrey Epstein au acceptat să plătească până la 35 de milioane de dolari pentru a soluţiona un proces colectiv în care doi dintre consilierii finanţatorului discreditat erau acuzaţi că l-au ajutat şi au fost complici la traficul sexual de femei tinere şi adolescente, potrivit unui document depus joi la tribunal, transmite Reuters.



Boies Schiller Flexner, o firmă de avocatură care reprezintă victimele lui Epstein, a anunţat acordul într-un memoriu depus la tribunalul federal din Manhattan.

Acordul, dacă va fi aprobat de un judecător, ar pune capăt unui proces din 2024 intentat împotriva fostului avocat personal al lui Epstein, Darren Indyke, şi fostului contabil Richard Kahn, care sunt co-executori ai moştenirii lui Epstein.

Moştenitorii lui Epstein au înfiinţat anterior un fond de despăgubire care a plătit 121 de milioane de dolari victimelor. Moştenitorii au plătit, de asemenea, 49 de milioane de dolari în acorduri suplimentare victimelor.

Nici Indyke, nici Kahn „nu au recunoscut sau admis vreo abatere” în cadrul acordului făcut public joi, a declarat avocatul lor, Daniel H. Weiner, într-o declaraţie trimisă prin e-mail.

„Deoarece nu au făcut nimic greşit, coexecutorii erau pregătiţi să conteste acuzaţiile împotriva lor până la proces, dar au acceptat să medieze şi să soluţioneze acest proces pentru a ajunge la o concluzie definitivă cu privire la orice potenţiale pretenţii împotriva moştenirii lui Epstein”, a spus Weiner, citat de News.ro.

Weiner a adăugat că acordul va oferi „o cale confidenţială de ajutor financiar” pentru victimele lui Epstein care nu au soluţionat încă pretenţiile împotriva moştenirii.

Epstein a murit într-o închisoare din New York în august 2019. Moartea sa a fost declarată sinucidere.

În procesul din 2024, avocaţii de la Boies Schiller Flexner au declarat că Indyke şi Kahn l-au ajutat pe Epstein să creeze o reţea complexă de corporaţii şi conturi bancare care i-au permis să-şi ascundă abuzurile şi să plătească victimele şi recrutorii, lăsându-i în acelaşi timp „bine remuneraţi” pentru munca lor.

Firma de avocatură Boies a ajutat anterior la obţinerea unei înţelegeri în valoare de 365 de milioane de dolari cu JPMorgan Chase şi Deutsche Bank, după ce le-a acuzat că au ignorat semnalele de alarmă referitoare la Epstein, care fusese odată un client profitabil.

Editor : A.P.