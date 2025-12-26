Omul de afaceri și filantropul american Howard Buffett a vizitat o zonă situată la doar 40 de kilometri în spatele liniei frontului, unde bombardamentele continue amenință viețile civililor, relatează TVPWorld.

Moștenitorul averii fondatorului Walmart, Warren Buffett, a colaborat cu unitatea specială a poliției ucrainene „White Angel”, însărcinată cu evacuarea civililor din prima linie.

Buffett a participat activ la operațiunile de evacuare desfășurate de unitate în Kupiansk, în regiunea nord-estică Harkov, fiind martor direct al impactului războiului și al curajului ofițerilor care lucrează în condiții de pericol constant.

Datorită vehiculelor blindate donate de Fundația Howard Buffett, forțele de ordine au evacuat cu succes peste 200 de civili din comunități cu risc ridicat.

În semn de recunoștință pentru sprijinul său, poliția i-a înmânat lui Buffett insigna oficială a unității, un simbol al încrederii, al unității și al angajamentului comun de a salva vieți.

