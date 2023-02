”Locuiesc aici permanent, politicienii sunt locatari temporari”, este un mesaj apărut la un moment dat pe contul de Twitter al motanului Larry. Britanicii îl numesc cel mai longeviv și respectat funcționar al Angliei. Într-o eră a conducerii politice instabile, Larry the Cat a sărbătorit cel de-al 12-lea an ca șef Mouser la reședința prim-ministrului britanic din Downing Street 10, mai mult decât orice premier britanic, scrie NPR.

Motanul, o adevărată vedetă în Marea Britanie, are un cont pe Twitter cu aproape 900.000 de urmăritori.

„A fost o plăcere să vă servesc pe toți în ultimii 12 ani”, a fost mesajul apărut pe contul de Twitter al motanului. „Dacă ești vreodată întrebat dacă ai o pisică, dar nu ai bucuria uneia acasă, să știi că poți răspunde da; pentru că eu sunt al tău și voi fi mereu.”

Prezența de durată a lui Larry în Downing Street 10 este în contrast puternic cu cei cinci prim-miniștri care au preluat mandatul în ultimii 12 ani: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss și Rishi Sunak, al căror mandat a început în octombrie.

De asemenea, vechimea sa în serviciu o eclipsează inclusiv pe cea a foștilor premieri Margaret Thatcher, Tony Blair, Winston Churchill și Benjamin Disraeli.

Mandatul șefului Mouser a început pe 15 februarie 2011, la scurt timp după ce camerele TV au filmat un șobolan în fața intrării nr.10. Cabinetul Regatului Unit, sub conducerea primului ministru Cameron de atunci, l-a salvat pe Larry de la Battersea Dogs & Cats Home și l-a numit șef Mouser.

„Larry își petrece zilele salutând oaspeții în casă, inspectând apărările de securitate și testând mobilierul de epocă pentru calitatea somnului”, se arată în profilul lui Larry pe site-ul web al guvernului britanic. „Responsabilitățile sale de zi cu zi includ și gândirea unei soluții pentru șoarecii ocupanți ai cabinetului”.

La un moment dat, el a fost acuzat de dezinteres în rezolvarea problemei rozătoarelor când a fost filmat în timp ce se juca cu un șoricel. Și-a salvat reputația și a apărat reședința premierului de o vulpe care dădea târcoale.

CAT VS. FOX: Larry the Cat, the U.K. government's chief mouse hunter, took on a pest much larger than a rodent this week as it defended 10 Downing Street from a fox. https://t.co/l7VPtlGMYF pic.twitter.com/GxEQFHGSEf

La un moment dat, un control de rutină la medicul veterinar a indicat că starea de sănătate a motanului se deteriorează. Motanul a demonstrat repede că este în formă. și pe contul de Twitter a apărut mesajul: „Locuiesc aici permanent, politicienii sunt rezidenți temporari. Unii dintre ei, foarte temporari.”

