Motivele bizare pentru care miliardarii pleacă din Marea Britanie. Nu este vorba doar de taxele pe bogăție

Londra era cândva cunoscută drept „terenul de joacă al miliardarilor”, unde cei mai bogați oameni din lume se puteau relaxa în casele luxoase din Mayfair, nederanjați de mâna lacomă a statului. Dar, pe baza plângerilor recente ale persoanelor cu o avere foarte mare care părăsesc țara, orașul nu mai este la fel de primitor pentru cei care se consideră a fi cea mai persecutată minoritate din Marea Britanie, relatează The Guardian.

Aceștia se plâng de regimul fiscal mai strict introdus de Partidul Laburist și de antipatia oamenilor obișnuiți față de cei cu averi extreme. Unul dintre ei a sugerat chiar că părăsește țara din cauza cartierelor cu restricții de trafic din Londra.

„Dacă vreau să organizez o petrecere acum, trebuie să țin cont de faptul că mulți dintre prietenii mei nu mai sunt aici. Cum naiba ar trebui să plătim pentru serviciile de sănătate și pentru toate celelalte dacă îi alungăm pe cetățenii care plătesc cele mai mari impozite?”, spune finanțistul Ben Goldsmith.

Unul dintre cei mai bogați oameni din Regatul Unit, David Reuben, a renunțat la Marea Britanie în favoarea paradisului fiscal Monaco. În vârstă de 88 de ani, acesta este un magnat imobiliar și acționar la Newcastle United. El și fratele său mai mic, Simon Reuben, au împreună o avere estimată la aproape 28 de miliarde de lire sterline.

Sir Peter Lampl, milionarul fondator al organizației caritabile Sutton Trust, a declarat că s-a mutat în SUA din cauza politicilor de trafic ale primarului Sadiq Khan, plângându-se că șoferii sunt tratați ca niște „paria” în Londra.

Un alt miliardar, Sir Jim Ratcliffe, care deține compania chimică Ineos, a declarat că înțelege de ce oamenii bogați părăsesc Regatul Unit și spune că țara este „în declin”. Ratcliffe, care s-a mutat în Monaco în 2018, s-a plâns că „Regatul Unit privește în prezent averea cu o oarecare invidie”.

Alții, între timp, nu sunt impresionați de plângerile celor ultra-bogați și de avertismentele privind dezastrul economic al țării pe care le aduce de obicei fiecare nouă plecare anunțată.

Arun Advani, directorul CenTax, o persoană influentă în cercurile laburiste care a ajutat la proiectarea unei taxe mai mari pe moștenire, nu este îngrijorat de exodul miliardarilor.

„Mobilitatea în rândul miliardarilor este ridicată. Mulți oameni bogați pleacă în fiecare an, doar că nu se raportează întotdeauna la fel de zgomotos ca în acest moment. Așadar, câteva exemple extrem de mediatizate nu indică în sine că s-a schimbat ceva”, a spus el.

„Este jalnic. Sir Jim Ratcliffe și oricine altcineva care pleacă de aici pentru a nu plăti taxe ar trebui să fie deposedat de titlurile de onoare”, a adăugat Advani.

Multimilionarul Dale Vince a declarat că persoanele ultra-bogate trebuie să „înceteze cu smiorcăiala”. El a confirmat că va rămâne în Regatul Unit și a adăugat: „Sistemul fiscal este deja înclinat în favoarea oamenilor bogați. Avem atât de multe deduceri, portițe legale și scutiri.”

Paddy Renouf, care conduce serviciul de lux Serendipity, spune că clienții săi ultra-bogați sunt încă în Regatul Unit și cheltuiesc bani.

„Sunt nedumerit în legătură cu zvonurile despre un exod. Anglia este incomparabilă pentru cei super-bogați. Nu există o cultură atât de bogată în artă, restaurante sau istorie; Monaco și Dubai nu pot concura la acest nivel”, a spus el.

A recunoscut totuși că există o oarecare „nervozitate” în rândul clienților săi, adăugând: „Oamenii foarte bogați nu au o problemă să plătească taxe dacă le pot anticipa. Dar există multă incertitudine în acest moment. Este rău dacă îi pierdem.”

Philip Munro, partener la firma de avocatură Withers, a declarat că mai mulți antreprenori întreabă despre părăsirea Regatului Unit, iar un flux constant de știri că ceilalți semeni ai lor pleacă le-a „stimulat decizia”.

El dă vina pe impozitul pe câștigurile de capital și pe eliminarea scutirii pentru proprietățile de afaceri la taxa pe moștenire, menționând că primește solicitări privind mutarea rezidenței în Dubai, Grecia, Italia, Monaco și Elveția.

Goldsmith a fost de acord că există un „comportament de turmă” cauzat de „agitația de pe rețelele sociale” cu privire la presupusa ostilitate a Regatului Unit față de cei bogați.

„Oamenii supraestimează infracționalitatea și taxele și subestimează dezavantajele de a trăi în altă parte”, a adăugat el.

„Londra a fost un centru pentru miliardarii străini. Ei plătesc multe taxe, angajează mulți oameni, cheltuiesc mulți bani, sunt cei mai mobili oameni, așa că a obține bani de la ei este o artă. Nu există nimic care să-i oblige să rămână aici; trebuie să-i atragem, iar cândva eram buni la asta”, a mai spus Goldsmith.

Editor : M.B.