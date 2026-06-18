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Motivul pentru care cererea de scafandri a crescut de 30 de ori după ce Trump a anunțat acordul de pace cu Iranul

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Silhouette of two divers, against a perfect blue surface, framed by sections of the Caribbean reef
Foto: Profimedia
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Cererea de scafandri specializaţi în curăţarea scoicilor a explodat, deoarece navele blocate în Golful Persic de mai bine de trei luni se pregătesc să ridice ancora, relatează Bloomberg, citat de Agerpres.

Numărul de comenzi pentru echipaje care să cureţe coca navelor de alge, nămol şi crustacee a crescut de peste 30 de ori de când preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat un acord de pace cu Iranul, care va redeschide Strâmtoarea Ormuz, a declarat căpitanul Manandeep Singh Kukreja, inspector şef la firma Prominence Shipping Services LLC, cu sediul în Dubai.

Această creştere semnificativă are potenţialul de a majora taxele percepute de echipajele de curăţare a scoicilor pentru lucrări subacvatice pe o singură navă cu până la 60%, la 8.000 de dolari, a spus Manandeep Singh Kukreja.

Cu doar câteva zile în urmă, când Trump a anunţat acordul, echipajele primeau 5.000 de dolari pentru o astfel de muncă.

„În următoarele 30 de zile, o companie de scufundări va lucra ca şi cum ar fi găsit aur. Toată lumea vrea să iasă în sfârşit din Ormuz. Toată lumea vrea să se întoarcă la câştigarea de bani", a afirmat Kukreja.

Curăţarea scoicilor de pe carene este doar un exemplu al provocărilor şi costurilor cu care se confruntă navele mari şi mici în timp ce aşteaptă ca SUA şi Iranul să finalizeze acordul de pace, astfel încât să poată naviga prin Strâmtoarea Ormuz. După luni de război, vor trebui să se asigure că asigurarea lor este în regulă, să stabilească cine va supraveghea trecerea în siguranţă şi să ia toate măsurile posibile pentru a evita potenţialele mine.

Aproximativ 600 de nave sunt blocate în Golful Persic, în condiţiile în care cea mai mare perturbare a pieţei energetice globale se apropie de a 16-a săptămână.

Majoritatea porturilor de escală interzic intrarea navelor pline de scoici din cauza ameninţării reprezentate de speciile invazive cuibărite între scoici. De aici şi creşterea bruscă a cererii de echipaje pentru curăţarea zecilor de nave care au stat în apele puţin adânci, calde ca apa de baie, ale Golfului Persic, de când a izbucnit războiul, la sfârşitul lunii februarie.

„Vor profita la maximum de această oportunitate. Este evident că îşi vor creşte preţurile", a susţinut Kukreja, referindu-se la scafandri.

Editor : M.B.

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