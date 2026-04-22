Motivul pentru care Finlanda trece la mobilizarea rezerviștilor

Finlanda va mobiliza în curând rezerviștii armatei pentru a contribui la supravegherea teritoriului său, în urma incidentelor recente legate de drone în apropierea frontierei sale sud-estice, a declarat Comandamentul Forțelor Armate.

Mobilizarea va avea loc oficial în cadrul unor exerciții de perfecționare pentru rezerviștii care și-au dat acordul să participe, cu scopul de a consolida supravegherea și de a proteja integritatea teritorială a Finlandei, scrie TVP World.

Autoritățile finlandeze au raportat presupuse încălcări ale spațiului aerian al țării în ultimele săptămâni, după ce mai multe drone despre care se crede că au legătură cu atacurile ucrainene asupra porturilor petroliere rusești și a altor ținte din apropierea Golfului Finlandei au deviat spre sud-estul Finlandei.

La sfârșitul lunii martie, cel puțin două drone s-au prăbușit în sudul Finlandei după ce au deviat de la curs, iar o altă dronă a fost găsită în aprilie; oficialii afirmă că dispozitivele nu vizau teritoriul finlandez și că ar fi putut fi deviate de bruiajul electronic rus.

Ca răspuns, Forțele de Apărare finlandeze au intensificat supravegherea spațiului aerian și a apelor teritoriale ale țării de-a lungul frontierei cu Rusia, cu patrule suplimentare ale Forțelor Aeriene și ale Marinei, în timp ce autoritățile încearcă să prevină noi incursiuni și să asigure publicul că nu există o amenințare militară directă asupra Finlandei

