Motivul pentru care Finlanda trece la mobilizarea rezerviștilor

Data publicării:
Finlanda va mobiliza în curând rezerviștii armatei pentru a contribui la supravegherea teritoriului său, în urma incidentelor recente legate de drone în apropierea frontierei sale sud-estice, a declarat Comandamentul Forțelor Armate.

Mobilizarea va avea loc oficial în cadrul unor exerciții de perfecționare pentru rezerviștii care și-au dat acordul să participe, cu scopul de a consolida supravegherea și de a proteja integritatea teritorială a Finlandei, scrie TVP World.

Autoritățile finlandeze au raportat presupuse încălcări ale spațiului aerian al țării în ultimele săptămâni, după ce mai multe drone despre care se crede că au legătură cu atacurile ucrainene asupra porturilor petroliere rusești și a altor ținte din apropierea Golfului Finlandei au deviat spre sud-estul Finlandei.

La sfârșitul lunii martie, cel puțin două drone s-au prăbușit în sudul Finlandei după ce au deviat de la curs, iar o altă dronă a fost găsită în aprilie; oficialii afirmă că dispozitivele nu vizau teritoriul finlandez și că ar fi putut fi deviate de bruiajul electronic rus.

Ca răspuns, Forțele de Apărare finlandeze au intensificat supravegherea spațiului aerian și a apelor teritoriale ale țării de-a lungul frontierei cu Rusia, cu patrule suplimentare ale Forțelor Aeriene și ale Marinei, în timp ce autoritățile încearcă să prevină noi incursiuni și să asigure publicul că nu există o amenințare militară directă asupra Finlandei

 

Editor : Sebastian Eduard

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
3
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
4
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
5
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Italienii s-au convins de Cristi Chivu, după Inter - Como 3-2! Nota primită, după "remontada" și calificarea în finala Cupei
Digi Sport
Italienii s-au convins de Cristi Chivu, după Inter - Como 3-2! Nota primită, după "remontada" și calificarea în finala Cupei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de politie si politist din finlanda
Dronă de atac, prăbușită în Finlanda: este al patrulea incident de acest fel din ultimele săptămâni
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
Finlanda cere Comisiei Europene 35 de milioane de euro pentru sisteme anti-dronă la granița estică
bogdan ivan
Ivan: România nu depinde de petrolul din Golful Persic. Livrările vor ajunge prin Finlanda cu întârziere de trei săptămâni
Rezerviști ai armatei române la exercițiul de mobilizare MOBEX.
Rezerviștii din două județe vor fi mobilizați de MApN. Când are loc exercițiul MOBEX
militari nato in poligon
Alexander Stubb, preşedintele Finlandei, i-a transmis lui Donald Trump că se conturează „o Alianţă Nord-Atlantică mai europeană”
Recomandările redacţiei
clopoțel tranzacții bursa București
Listarea companiilor de stat, între reformă economică și dispută...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: Dacă aș ști că vine un guvern care rezolvă toate problemele...
Auf einem Laptop wurde eine Karte der Straße von Hormus mit Echtzeit-Schiffsbewegungen von MarineTraffic aufgerufen. Dav
Război în Orientul Mijlociu, ziua 54. Armistițiul a fost prelungit de...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Olguţa Vasilescu vrea ca Nicuşor Dan să-l convingă pe Ilie Bolojan că...
Ultimele știri
Consultări cu partidele parlamentare la Cotroceni. Nicușor Dan încearcă să salveze Coaliția
Biografiile lui Bulgakov au fost interzise în Rusia din cauza legii împotriva „propagandei drogurilor”. Cum s-a ajuns aici
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa medicală și extinctorul expirate
Citește mai multe
