Motivul pentru care foarfeca a devenit o armă obligatorie a soldaților ucraineni. „Tăiem tot, chiar dacă e al nostru”

Soldații ucraineni taie toate cablurile de fibră optică pe care le găsesc. Unii au la ei foarfeci pentru a fi pregătiți atunci când găsesc cabluri. Alții le taie cu cuțitele sau, în lipsa acestora, le rup pur și simplu cu mâinile goale. Amenințarea pe care o reprezintă dronele rusești este atât de mare, că ucrainenii nici nu se mai întreabă ale cui sunt cablurile, chiar dacă acest lucru înseamă că taie ghidajul propriilor drone, scrie Business Insider.

Soldații spun că nu contează dacă o dronă este ucraineană sau rusă. Dacă nu sunt siguri, presupun pur și simplu că este ostilă și taie cablurile.

Aceste drone, controlate de cabluri lungi și subțiri, au inundat câmpul de luptă, după ce războiul electronic a făcut ca dronele cu radiofrecvență să devină adesea inoperabile.

Dimko Jluktenko, analist în cadrul Forțelor Ucrainei pentru sisteme fără pilot, a declarat că are întotdeauna foarfeci la el, pentru a putea „tăia orice cablu de fibră optică pe care îl vede”.

El a spus că unitatea sa a nu se mai întreabă cui aparțin dronele: „Credem că toate sunt un fel de drone inamice”.

Într-un clip postat pe YouTube despre echipamentul pe care îl poartă, Jluktenko a spus că foarfeca a devenit atât de importantă încât, atunci când unitatea sa a început să opereze în zone pline de cabluri de fibră optică, fiecare membru al echipei a fost obligat să poarte la el o pereche.

Un soldat ucrainean care a vorbit cu Business Insider sub protrcția anonimatului a spus că soldații pot rupe adesea firele subțiri cu mâinile. Soldații din unitatea sa au deja foarfeci la ei în scopuri medicale. Mulți au și cuțite.

El a spus că sunt atât de multe cabluri pe câmpul de luptă încât „nu știi dacă este un fir nou sau dacă este unul vechi, lăsat pe câmp”. Așa că unitatea sa taie tot ce găsește.

Și nu e vorba doar de cabluri. Uneori sunt atât de multe drone pe cer, încât soldații nu-și mai dau seama care este de-a lor și care e ostilă. În astfel de cazuri, soldaților li se poate ordona să doboare orice dronă pe care o văd.

Soldații responsabili de sistemele de război electronic intră uneori în panică și bruiază tot ce este în aer atunci când nu pot distinge dronele ucrainene de cele rusești, a spus și Jluktenko.

Soldații din Detașamentul Mobil de Frontieră 15 din Ucraina, „Granița de Oțel”, au spus, într-o înregistrare video pentru serviciul de frontieră de stat al Ucrainei, că utilizarea foarfecilor este o modalitate fiabilă de a dezactiva dronele rusești. Se pare că soldații ruși fac același lucru.

Dacă fibra optică e operațională, singura altă modalitate de a opri o dronă este să o împuști. Acest lucru necesită însă un amestec de îndemânare și noroc.

Dronele cu fibră optică sunt o caracteristică relativ nouă în acest război. Faptul că aceste drone pot fi dezactivate cu unelte simple - foarfeci, cuțite sau chiar cu mâinile goale - subliniază un tipar mai larg în Ucraina: sistemele sofisticate sunt adesea contracarate cu soluții simple și ieftine.

În multe cazuri, unele dintre cele mai eficiente contracarări ale tehnologiei avansate au fost instrumente de luptă mai vechi sau improvizate - de la puști folosite împotriva dronelor mici până la plase așezate peste vehicule. Chiar și dronele în sine sunt inovații ieftine, concepute pentru a înlocui echipamentele mai scumpe folosite până acum în război.

Editor : M.B.