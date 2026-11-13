Live TV

Motivul pentru care fostul premier ungar Viktor Orban nu-și va vizita fratele în inchisoare

Data actualizării: Data publicării:
Viktor Orban
Viktor Orban. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Fostul premier ungar Viktor Orban a respins, joi, într-un interviu pe canalul de YouTube Ultrahang Plusz acuzaţiile de corupţie vizând fostul său guvern, calificându-le drept „minciuni”, şi s-a declarat „100%” convins de nevinovăţia fratelui său, reţinut săptămâna aceasta în cadrul unei anchete privind traficul de migranţi, relatează MTI.

Orban a afirmat în interviu că arestările mai multor foşti miniştri şi membri ai guvernului din ultimele luni arată că toate aceste cazuri au loc „ca parte a unui spectacol politic planificat, regizat, teatral”, susţinând că nu este vorba de a trage la răspundere, ci de o reglare de conturi din partea unui „guvern neocomunist”. Este identică cu cea a vechiului regim: oamenii sunt intimidaţi, iar dacă deschizi gura, trimit autorităţile pe urmele tale”, a mai spus el.

Întrebat dacă se teme că ar putea ajunge la rândul său la închisoare, Viktor Orban a declarat că, deşi „e bine să dai dovadă de modestia cuvenită, el nu va fi nimerit de glonţ”, adăugând că nu intenţionează să-şi viziteze fratele, deoarece „mass-media ar adora o fotografie cu mine intrând într-o închisoare”.

Fostul prim-ministru şi actual lider al opoziţiei din partea partidului Fidesz l-a descris drept „un băiat cumsecade, cu o inimă bună” pe fratele său Aron Orban (49 de ani), care a fost reţinut luni, alături de alţi trei suspecţi, într-o anchetă care vizează traficul de migranţi şi traficul de influenţă.

Miercuri, o instanţă din Budapesta a dispus arestarea sa preventivă pentru o lună, decizie împotriva căreia avocatul său a făcut apel. Anchetatorii suspectează existenţa unei reţele care primea bani pentru a facilita obţinerea în regim de urgenţă a vizelor ungare pentru cetăţeni vietnamezi; aceştia erau înscrişi, doar formal, la cursuri scurte de formare, cu scopul de a putea călători ulterior în Europa de Vest.

Trei dintre foştii miniştri ai lui Orban au fost reţinuţi în cadrul aceloraşi acţiuni, între care fostul ministru al culturii Balazs Hanko, pe care fostul premier l-a numit „deţinut politic”, menţionând că acesta a aşteptat mai mult de 40 de zile pentru a fi audiat.

Un alt fost deputat Fidesz arestat, Attila Ughy, a fost audiat doar în prima şi în a 77-a zi de detenţie, a notat Orban, apreciind că „aceste lucruri indică mai degrabă interogatorii desfăşurate sub constrângere”.

Viktor Orban a susţinut între altele în interviu că partidul său Fidesz - care a pierdut alegerile din 12 aprilie în faţa partidului Tisza - este în continuare capabil să guverneze: „Mâine dimineaţă am putea propune nu două, ci poate chiar trei guverne care ar putea concura, fără nicio dificultate, cu majoritatea guvernelor din Europa”, a spus el.

Fostul premier ungar a mai menţionat, în contextul în care Wall Street Journal a relatat că administraţia preşedintelui Donald Trump l-ar încuraja să candideze pentru a-i succeda secretarului general al ONU, Antonio Guterres, al cărui mandat se încheie pe 31 decembrie, că în momentul de faţă această chestiune nu este oportună.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan si maia sandu isi strang mainile
1
Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos...
harta romaniei pe judete si regiuni
2
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile...
drapelul suediei
3
Suedia îşi schimbă Constituţia pentru a putea retrage cetăţenia persoanelor cu dublă...
profimedia-1151453281
4
Șoferul român reținut în cazul tragediei din Bulgaria a fost eliberat. Ce a spus bărbatul...
Obezitate
5
Un nou studiu susţine că obezitatea nu înseamnă, în mod automat, o sănătate precară. IMC...
Marea campioană a făcut anunțul, de pe patul de spital
Digi Sport
Marea campioană a făcut anunțul, de pe patul de spital
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Aron Orban
Fratele lui Viktor Orban, în arest preventiv. Dosar de trafic de migranţi: „Comisioane de recrutare” luate de la cetățeni vietnamezi
friedrich merz profimedia
Friedrich Merz vrea să lege bugetul UE de finanțarea Ucrainei. Robert Fico acuză Germania de „șantaj clasic”
Viktor Orban
Prima reacție a lui Viktor Orban după ce fratele său mai mic a fost reținut într-un dosar de „trafic de persoane”
Viktor Orban
Fratele lui Viktor Orban a fost reținut, anunță premierul Ungariei, Peter Magyar
viktor orban profimedia
Ultimul premier comunist al Ungariei susține că a citit rapoarte scrise de tânărul Viktor Orban pentru poliția secretă de la acea vreme
Recomandările redacţiei
pensie, bani
Ce pensie ar putea primi românii care câștigă astăzi salariul mediu...
George Simion.
„Ori minte Nicușor Dan, ori mint eu”. George Simion lansează un nou...
portul constanta
Dosarul contrabandei cu petrol. Fostul director comercial al Oil...
Președintele rus Vladimir Putin.
Witkoff anunță că Putin ar fi acceptat participarea Europei la...
Ultimele știri
Un primar din Buzău avertizează asupra efectelor comasării comunelor: „Nu facem altceva decât să depopulăm satul românesc”
Responsabilitatea începe cu fiecare dintre noi! BAT România: buletinul, o regulă care funcționează la achiziția produselor cu nicotină
Mihai Daraban spune că nu are legătură cu subiectul Oil Terminal, după ce fratele său a fost reținut în dosarul contrabandei cu petrol
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la poarta fostului soț, în încercarea de a-și vedea fiul: "Sunt ștearsă din...
Cancan
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în...
Fanatik.ro
România NU poate domina Polonia, dar o poate învinge! Atuurile lui Gică Hagi într-o analiză premium marca...
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Academia Universității Craiova sub asediul interlopilor! Antrenorul spaniol atacat de un tip cu cagulă...
Adevărul
Dilema unui român cu rate de 1.600 de euro pe lună, după un an fără serviciu. „Vinzi casa, plătești...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Ce se mănâncă de Lăsatul Secului, pe 14 noiembrie. Tradiții înainte de Postul Crăciunului 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Presa din Franța, verdict despre Istvan Kovacs, după ce românul a acordat două penalty-uri Italiei
Pro FM
Îți mai amintești de excentricul solist Jamiroquai? Cum arată și ce face Jay Kay la 56 de ani. A lăsat în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert De Niro, de mână cu partenera sa la premiera comediei „Focker-in-Law”. Cei doi sunt părinții unei...
Adevarul
Israelul, în pragul unei crize politice. Netanyahu pierde teren, dar înlăturarea sa de la putere nu este...
Newsweek
Casa de Pensii îi cere unei pensionare 4.324 de lei, la câteva zile după prima pensie. Ce s-a întâmplat?
Digi FM
Ce se întâmplă în organism dacă bei prea multă cafea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
"Tata nu este Dumnezeu". Fiul lui Jack Nicholson, mărturisiri surprinzătoare despre relația cu legendarul...
UTV
Ariana Grande a apărut pentru prima dată pe covorul roșu alături de fostul iubit, la aproape 10 ani de la...