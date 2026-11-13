Motivul pentru care fostul premier ungar Viktor Orban nu-și va vizita fratele în inchisoare

Fostul premier ungar Viktor Orban a respins, joi, într-un interviu pe canalul de YouTube Ultrahang Plusz acuzaţiile de corupţie vizând fostul său guvern, calificându-le drept „minciuni”, şi s-a declarat „100%” convins de nevinovăţia fratelui său, reţinut săptămâna aceasta în cadrul unei anchete privind traficul de migranţi, relatează MTI.

Orban a afirmat în interviu că arestările mai multor foşti miniştri şi membri ai guvernului din ultimele luni arată că toate aceste cazuri au loc „ca parte a unui spectacol politic planificat, regizat, teatral”, susţinând că nu este vorba de a trage la răspundere, ci de o reglare de conturi din partea unui „guvern neocomunist”. Este identică cu cea a vechiului regim: oamenii sunt intimidaţi, iar dacă deschizi gura, trimit autorităţile pe urmele tale”, a mai spus el.

Întrebat dacă se teme că ar putea ajunge la rândul său la închisoare, Viktor Orban a declarat că, deşi „e bine să dai dovadă de modestia cuvenită, el nu va fi nimerit de glonţ”, adăugând că nu intenţionează să-şi viziteze fratele, deoarece „mass-media ar adora o fotografie cu mine intrând într-o închisoare”.

Fostul prim-ministru şi actual lider al opoziţiei din partea partidului Fidesz l-a descris drept „un băiat cumsecade, cu o inimă bună” pe fratele său Aron Orban (49 de ani), care a fost reţinut luni, alături de alţi trei suspecţi, într-o anchetă care vizează traficul de migranţi şi traficul de influenţă.

Miercuri, o instanţă din Budapesta a dispus arestarea sa preventivă pentru o lună, decizie împotriva căreia avocatul său a făcut apel. Anchetatorii suspectează existenţa unei reţele care primea bani pentru a facilita obţinerea în regim de urgenţă a vizelor ungare pentru cetăţeni vietnamezi; aceştia erau înscrişi, doar formal, la cursuri scurte de formare, cu scopul de a putea călători ulterior în Europa de Vest.

Trei dintre foştii miniştri ai lui Orban au fost reţinuţi în cadrul aceloraşi acţiuni, între care fostul ministru al culturii Balazs Hanko, pe care fostul premier l-a numit „deţinut politic”, menţionând că acesta a aşteptat mai mult de 40 de zile pentru a fi audiat.

Un alt fost deputat Fidesz arestat, Attila Ughy, a fost audiat doar în prima şi în a 77-a zi de detenţie, a notat Orban, apreciind că „aceste lucruri indică mai degrabă interogatorii desfăşurate sub constrângere”.

Viktor Orban a susţinut între altele în interviu că partidul său Fidesz - care a pierdut alegerile din 12 aprilie în faţa partidului Tisza - este în continuare capabil să guverneze: „Mâine dimineaţă am putea propune nu două, ci poate chiar trei guverne care ar putea concura, fără nicio dificultate, cu majoritatea guvernelor din Europa”, a spus el.

Fostul premier ungar a mai menţionat, în contextul în care Wall Street Journal a relatat că administraţia preşedintelui Donald Trump l-ar încuraja să candideze pentru a-i succeda secretarului general al ONU, Antonio Guterres, al cărui mandat se încheie pe 31 decembrie, că în momentul de faţă această chestiune nu este oportună.

Editor : C.L.B.