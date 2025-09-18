Motivul pentru care Grecia a suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc are legătură cu România

Ministerul Justiției din Grecia ar fi suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova deoarece acesta este anchetat și de România pentru falsificare și i s-a cerut să ofere explicații unui procuror grec în legătură cu acest caz, scrie Reuters, citând o sursă din sistemul juridic elen.

Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, a declarat pentru Ziarul de Gardă că atât el cât și clientul său nu ar fi fost informați în legătură cu decizia autorităților elene de a suspenda extrădarea care ar fi urmat să aibă loc pe 25 septembrie, așa cum era anunțat anterior.

Vladimir Plahotniuc avea asupra sa șase documente presupus emise de România în momentul în care a fost prins în Grecia, iar polițiștii eleni au cerut clarificări țării noastre. Pe numele lui Plahotniuc există un dosar penal deschis în România.

Ministerul de Interne de la București a precizat că pentru cinci dintre documente exista suspiciunea că ar fi fost falsificate, iar verificările au arătat că acestea prezintă „suprascriere mecanică în scopul denaturării identității titularului”.

Potrivit informațiilor consultate de Ziarul de Gardă, autoritățile elene au informat autoritățile de la Chișinău că extrădarea nu este posibilă pentru ziua de 25 septembrie.

Ulterior, și Procuratura Generală a confirmat că a fost notificată, prin intermediul Interpol, despre decizia Ministerului Justiției al Republicii Elene din 17 septembrie, prin care extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a fi precizate motivele acestei măsuri.

Potrivit Procuraturii, solicitările de extrădare depuse de autorităţile de la Chişinău au fost admise pe 12 septembrie de autorităţile elene, iar predarea fostului lider democrat urma să aibă loc „în zilele următoare”.

Autorităţile moldovene se pregătiseră să îl aducă în ţară pe oligarhul acuzat de fraudă, rezervând bilete la avion pe 25 septembrie.

Asta ar fi însemnat ca cel supranumit „Păpuşarul”, din cauza influenţei pe care a avut-o în viaţa politică şi economică a Moldovei în urmă cu un deceniu, să revină în ţară cu trei zile înainte de alegerile legislative cruciale din 28 septembrie, ceea ce risca să tulbure un climat politic şi-aşa tensionat şi interferat de Rusia. Plahotniuc a cerut în instanţa din Grecia să fie extrădat în Moldova (şi Rusia a formulat o cerere de extrădare), spunând că vrea să-şi reabiliteze numele în ţara lui.







Editor : Marina Constantinoiu