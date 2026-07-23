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Motivul pentru care în Peninsula Crimeea au fost reintroduse telefoanele publice pe stradă

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Petrol Station In Sevastopol, Russia
Foto: Profimedia
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Autorităţile din Peninsula Crimeea au instalat telefoane publice stradale pentru apelurile de urgenţă către poliţie şi serviciul de ambulanţă, oferind o alternativă la comunicaţiile mobile care sunt adesea bruiate, într-un moment în care teritoriul controlat de Rusia este supus frecvent atacurilor ucrainene.

Ucraina a atacat linii de aprovizionare, baze militare şi centrale electrice din Peninsula Crimeea, pe care Rusia anexat-o unilateral în 2014, o mişcare nerecunoscută de majoritatea ţărilor. Oficialii de la Kiev spun că încearcă să izoleze Crimeea şi să submineze efortul de război al Moscovei.

Administraţia oraşului Eupatoria, de pe coasta de vest a Crimeei, a informat că a instalat telefoane publice în tot oraşul pentru apelurile către serviciile de urgenţă.

Un martor citat de Reuters  a spus că a văzut mai multe astfel de telefoane în oraş.

„Dacă funcţionează în timpul unei pene de curent, şi mi-aş dori ca nimeni să nu aibă nevoie vreodată, ca o posibilitate suplimentară de protecţie în lumea asta, este foarte bine”, a spus Maria Ushakova, care locuieşte în Eupatoria, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Crimeea, o destinaţie populară de vacanţă, a fost afectată de întreruperi în furnizarea energiei electrice şi penurii de combustibil, aceasta din urmă cauzată de atacurile cu drone ucrainene asupra lanţurilor de aprovizionare şi a rafinăriilor din Rusia. Autorităţile din peninsulă au fost nevoite să anuleze taberele de vară pentru copii şi să reducă programul de lucru al cafenelelor şi al transportului public.

Editor : B.P.

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