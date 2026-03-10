Motivul pentru care Mojtaba Khamenei „nu îl poate înlocui” pe tatăl său, Ali Khamenei. Cine deține acum puterea în Iran

Unul dintre fondatorii Gărzii Revoluționare a declarat pentru Euronews că Mojtaba Khamenei se pregătea de ani buni pentru succesiune, dar nu are prestanța tatălui său, Ali Khamenei. Între timp, comandanții militari ai IRGC dețin de fapt supremația în structura de putere a Iranului, notează publicația citată.

Mohsen Sazegara, cofondator al IRGC, susține că Mojtaba Khamenei nu are autoritatea necesară pentru a-și înlocui tatăl în funcția de lider suprem al Iranului, afirmând că cercul comandanților Gărzii Revoluționare Islamice deține în prezent puterea efectivă în țară.

Mojtaba Khamenei a fost anunțat duminică seara ca noul lider al Republicii Islamice, la doar o săptămână după ce tatăl său, Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac comun lansat de SUA și Israel.

Cu toate acestea, el nu a apărut încă în public, mass-media iraniană raportând că a fost rănit în atacul care i-a ucis tatăl, mama și soția.

Numirea acestuia vine în contextul în care oficialii israelieni au amenințat direct că îl vor viza pe succesorul lui Ali Khamenei, iar președintele american Donald Trump a afirmat că orice lider de la Teheran care nu poate asigura interesele SUA va fi inacceptabil pentru Washington.

Mojtaba Khamenei „nu-l poate înlocui” pe tatăl său

Sazegara a declarat pentru Euronews că Ali Khamenei a petrecut 15 ani pregătindu-și fiul pentru succesiune, plasând loialiști în cadrul IRGC, printre liderii rugăciunii de vineri și în cadrul organizației de informații a IRGC.

Cu toate acestea, Sazegara a afirmat că Mojtaba Khamenei nu poate să îi ia locul tatălui său.

„În primul rând, el nu are această poziție, chiar dacă s-au făcut mii de pregătiri în acest sens. În al doilea rând, structura biroului de conducere a fost practic destrămată”, a spus el.

Sazegara a afirmat că personalitățile cheie care susțineau structura de conducere, printre care Asghar Hejazi și generalul Mohammad Shirazi, au fost ucise.

„În acest moment, cea mai mare problemă cu care se confruntă este cea a războiului și a reconcilierii sau a păcii. Dacă alege pacea, are o problemă, iar dacă nu alege pacea, țara se îndreaptă spre un final incert”, a spus Sazegara.

Puterea e la Garda Revoluționară

După moartea lui Ali Khamenei, IRGC a preluat controlul asupra procesului decizional, susține Sazegara.

„În prezent, IRGC are avantajul și a amenințat pe toată lumea că, în condiții de război, dacă te opui lor, poți fi condamnat la închisoare sau la moarte”, a spus el.

Președintele Masoud Pezeshkian, care și-a cerut scuze țărilor vecine pentru atacurile Teheranului asupra statelor din Golf, a fost dat la o parte, adaugă Sazegara.

„Pezeshkian, care nu avea prea multă autoritate nici în vremuri normale, a fost acum efectiv marginalizat în condiții de război”, iar atacurile iraniene asupra țărilor din Golf continuă, ceea ce sugerează că el nu avea niciun cuvânt de spus, a mai spus Sazegara.

Potrivit acestuia, fostul ministru al Apărării Ahmad Vahidi și președintele Parlamentului Mohammad-Bagher Ghalibaf au gestionat afacerile în această perioadă. Ambii bărbați îl susțin pe Mojtaba Khamenei, la fel ca și Hossein Taeb, șeful organizației de informații a IRGC, dacă acesta rămâne în viață.

„Prin urmare, se poate spune că o facțiune și un cerc de comandanți ai IRGC care controlează aceste sectoare au în prezent avantajul și vor fi forța determinantă”, a concluzionat Sazegara.

