Motivul pentru care o româncă dă în judecată o emisiune din Italia: „Nu există cetățeni de categoria A și cetățeni de categoria B”

Luminița Toma, o antreprenoare de origine română stabilită în Italia de trei decenii, acuză o emisiune din Italia de discriminare, mergând până în instanță pentru a-și face dreptate. Femeia, în vârstă de 50 de ani, susține că i s-ar fi împiedicat participarea la un casting al emisiunii „Affari Tuoi”, prezentată de Stefano De Martino, pe motiv că s-a născut în străinătate, relatează Fan Page, citând La Sicilia.

Românca a decis să dea în judecată emisiunea. Conform La Sicilia, femeia ar fi trimis un videoclip pentru castingul emisiunii de pe Rai1, însă ar fi fost respinsă din cauza neîndeplinirii unei cerințe considerate esențiale: pentru a participa, fiecare concurent trebuie să fie născut într-o localitate italiană.

Simțindu-se discriminată din cauza refuzului primit, Toma a decis să apeleze la avocații Alessandro Romano și Giacinto Canzona pentru a-și face dreptate. Iar avocații, deocamdată, par să fie de acord cu aceasta: „Ea, care își plătește impozitele la timp, ea, care oferă locuri de muncă altora, ea, care votează regulat la toate alegerile, nu poate participa la o emisiune a Rai doar pentru că este de origine română. Am trimis o somație către Rai pentru această formă gravă de discriminare”.

Potrivit avocaților femeii, prin acest refuz, emisiunea ar fi încălcat prevederile Constituției în materie de discriminare: „Nu există cetățeni de categoria A și cetățeni de categoria B și este inacceptabil ca televiziunea de stat, în anumite emisiuni, să încalce Constituția discriminând persoanele pe criteriul rasei sau al etniei”.

Nu este prima dată când emisiunea „Affari Tuoi” se află în centrul unui litigiu. În trecut, chiar emisiunea l-a dat în judecată pe Massimiliano Dona, secretarul general al Uniunii Naționale a Consumatorilor și autorul cărții „Affari loro”, din cauza conținutului publicat în această carte. Însă judecătorul a clasat plângerea.

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Editor : A.M.G.