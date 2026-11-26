Preşedintele rus Vladimir Putin va susţine pe 10 decembrie tradiţionala sa conferinţă de presă anuală, denumită Linia Directă, la care el răspunde şi întrebărilor venite din partea cetăţenilor, a anunţat joi Kremlinul, potrivit agenţiei EFE, citată de Agerpres.

După mai multe săptămâni de speculaţii, biroul de presă al Kremlinului a comunicat astfel pe reţelele de socializare data la care va avea loc ceea ce a numit programul Rezultatele anului cu Vladimir Putin.

„Şeful statului va face o sinteză în direct a anului care se încheie şi va răspunde la întrebările jurnaliştilor şi cetăţenilor ţării noastre”, se arată în mesaj.

Acesta a fost însă un an prost pentru armata rusă în războiul din Ucraina, cu un impas atât pe front, cât şi în negocierile mediate de SUA, în timp ce Kievul a intensificat atacurile în profunzimea Rusiei, lovind în special rafinării şi alte infrastructuri petroliere, iar distrugerea parţială luna aceasta a podului Crimeei este încă o pierdere grea pentru Rusia.

Unii comentatori sugerează că programarea anticipată a conferinţei de presă anuale ar putea însemna că liderul de la Kremlin ia în calcul să accepte invitaţia primită din partea preşedintelui american Donald Trump de a participa la summitul G20, pe 15 decembrie în Florida.

Aceasta după ce la finalul recentei sale vizite în China la summitul APEC, unde s-a întâlnit cu Trump şi cu preşedintele chinez Xi Jinping, preşedintele rus nu prea s-a arătat interesat să ia parte la summitul G20 găzduit de SUA. Kremlinul a transmis săptămâna aceasta că nu a fost încă luată o decizie cu privire la participarea la acest summit.

Editor : C.L.B.