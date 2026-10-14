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Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski. Liderul ucrainean, scos țap ispășitor pentru o problemă creată de Washington

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Volodimir Zelenski / Donald Trump
Donald Trump consideră că Volodimir Zelenski este principalul obstacol în calea sa de a intermedia încheierea războiului din Ucraina, iar acum l-a scos țap ispășitor și pentru criza de motorină care afectează și SUA. Colaj foto: Profimedia Images
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Din articol
Trump a ajuns să sprijine indirect atacurile lansate împotriva Statelor Unite Declarații pompoase și amenințări „Dictatorul” Zelenski, „prietenul” Putin și regula de aur a lui Trump

Donald Trump a dat vina pe Volodimir Zelenski pentru o problemă pe care a creat-o singur. Principalul factor care determină creșterea prețurilor la motorină este impactul operațiunii „Epic Fury” pe care președintele american a lansat-o împotriva Iranului. Indiferent cât de multă presiune pun aliații Statelor Unite asupra lui Trump pentru a susține Kievul, el nu îl poate ierta pe președintele ucrainean pentru faptul că a expus incapacitatea liderului de la Washington de a intermedia un acord de pace în Ucraina, se arată într-o analiză publicată în Financial Times.

„Vreau să îi mulțumesc Președintelui Putin, să fiu sincer”, a spus Trump weekendul trecut. Ar fi trebuit să fie fix invers. Trump tocmai ce acceptase să îi plătească miliarde de dolari lui Vladimir Putin pentru o cantitate de motorină ce nu va avea un efect semnificativ asupra prețurilor carburanților din SUA.

Această asimetrie este cunoscută și drept „ceva în schimbul a nimic”. Pentru Trump, acordul nu aduce „nimic” bun pentru că prețul motorinei nu va scădea, cel mai probabil, înainte de alegerile din noiembrie pentru Congresul american. În schimb, Putin se alege cu „ceva” pentru că înțelegerea creează o breșă în sancțiunile americane și îi oferă mai mulți bani pe care să îi folosească pentru a bombarda Ucraina.

Acum, Trump îl scoate pe Zelenski țap ispășitor pentru o problemă pe care președintele SUA a creat-o, în mare parte, de unul singur. Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au afectat și ele rezerva globală de motorină, însă cauza principală a scumpirii motorinei este războiul contra Iranului și consecințele acestuia.

Moscova lovită de drone
Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au afectat și ele rezerva globală de motorină, însă cauza principală a scumpirii motorinei este războiul Statelor Unite contra Iranului și consecințele acestuia. Foto: Profimedia Images

Lucrurile ar putea deveni și mai rele pentru Ucraina. În ziua în care Trump a anunțat acordul cu Rusia, Jared Kushner, ginerele președintelui american, și trimisul său special, Steve Witkoff, au purtat discuții cu ucrainenii în Florida.

Ei au amenințat că vor bloca vânzarea de arme în Ucraina și cooperarea dintre serviciile de informații din cele două țări dacă Ucraina va continua să lovească rafinăriile din Rusia. Acest lucru ar lăsa Ucraina și fără ultima fărâmă de ajutor pe care o mai primesc din partea Statelor Unite în lupta contra Rusiei.

Trump a ajuns să sprijine indirect atacurile lansate împotriva Statelor Unite

În săptămâna dinainte ca Trump să anunțe acordul pentru motorină, peste 100 de ucraineni, inclusiv 20 de copii, au fost uciși de rachetele și dronele rusești.

Un alt președinte american ar fi pus presiune pe Moscova pentru a forța armata rusă să oprească atacurile contra civililor. În schimb, Trump le oferă rușilor mijloace pentru a ucide și mai mulți oameni.

De asemenea, Trump îi dă Rusiei undă verde să continue să susțină Iranul, care s-a folosit de informațiile primite de la ruși pentru a ataca bazele militare americane și instalațiile aliaților lor din regiune.

Într-un fel, Trump a ajuns să sprijine indirect atacurile lansate împotriva Statelor Unite, a scris comentatorul britanic Edward Luce pentru FT.

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Rusia ar putea câștiga miliarde de dolari din acordul pentru motorină, însă cantitatea pe care rușii ar trebui să o livreze nu va avea un efect semnificativ asupra prețurilor carburanților din SUA. Foto: Profimedia Images

Oricât de multă presiune pun aliații Statelor Unite pe Trump pentru a susține Ucraina, acesta nu îl poate „ierta” pe Zelenski pentru ceea ce reprezintă el pentru președintele american: o reamintire constantă a incapacității sale de a intermedia încheierea războiului din Ucraina, despre care a spus inițial că îi va pune capăt în 24 de ore de la momentul în care va deveni din nou președinte.

Dar, pentru ca acest lucru să se întâmple, Ucraina ar fi trebuit să capituleze, ceea ce Zelenski nu era dispus să accepte. Nici atunci, nici acum.

Declarații pompoase și amenințări

În aceste condiții, rămânem cu o combinație de declarații exagerate și amenințări. Trump a spus duminică faptul că Ucraina și Rusia au fost de acord să oprească bombardamentele asupra infrastructurii energetice din cele două țări.

După anunțul făcut de Trump, Zelenski a spus că este prima dată când aude de acest „armistițiu”. Luni, președintele ucrainean a spus că, pe timpul nopții, Rusia a atacat instalații de energie și gaze din mai multe zone ale Ucrainei.

Cu toate că au transmis că sunt dispuși să respecte termenii unui astfel de acord, dacă Moscova va face la fel, ucrainenii au puține motive să accepte un „armistițiu energetic” întrucât Rusia a avariat sau distrus deja cea mai mare parte a rețelei electrice a Ucrainei.

Trump Ucraine
Trump nu îl poate „ierta” pe Zelenski pentru ceea ce reprezintă el pentru președintele american: o reamintire constantă a incapacității sale de a intermedia încheierea războiului din Ucraina. Foto: Profimedia Images

În același timp, Kievul are toate motivele să încerce să afecteze capacitatea Rusiei de a obține veniturile ce îi permit să continue să atace Ucraina.

În afară de promisiuni și declarații pompoase, Trump a apelat și la amenințări. A spus că Ucraina are nevoie de un nou președinte și că Washingtonul ar putea condiționa ajutorul pe care îl oferă Kievului la nivelul serviciilor de informații de organizarea de alegeri în Ucraina.

Nicio țară nu poate să organizeze alegeri normale în condiții de siguranță când o altă țară ocupă 20% din teritoriul său și continuă să atace restul țării.

„Dictatorul” Zelenski, „prietenul” Putin și regula de aur a lui Trump

În mod ironic, atacurile lui Trump la adresa lui Zelenski au făcut ca președintele ucrainean să fie și mai popular în țara sa. Poporul ucrainean are multe lucruri de care se poate plânge în privința felului cum este condusă țara, inclusiv corupția care afectează chiar și cercul de apropiați ai lui Zelenski.

Totuși, președintele ucrainean a obținut scoruri mai bune în sondaje, în ultimul timp. Ucraina nu este singura țară unde partidele sau candidații criticați de Trump au crescut în sondaje: la fel s-a întâmplat și în Canada, Australia și Danemarca.

Oamenii din alte țări tind să se opună încercărilor unor forțe externe ostile de a alege în locul lor ce lideri ar trebui să îi conducă. Trump l-a numit „dictator” pe Zelenski, în timp ce despre Putin a spus că este „prietenul” său.

A Massive Russian Air Attack On Kyiv And The Surrounding Region, Ukraine - 30 Sep 2026
Un alt președinte american ar fi pus presiune pe Moscova pentru a forța armata rusă să oprească atacurile contra civililor. În schimb, Trump le oferă rușilor mijloace pentru a ucide și mai mulți oameni. Foto Profimedia Images

Alegerile care contează pentru Trump sunt cele din noiembrie pentru Congresul american. Dacă ar fi vrut cu adevărat să reducă prețurile la energie, ar fi trebuit să facă ceva în privința asta cu multe luni în urmă.

Niciuna din încercările sale, inclusiv transportul de motorină din Rusia, nu îi vor ajuta pe republicani să câștige destule voturi pentru a-i învinge pe democrați, după cum arată și ultimele sondaje.

Marea problemă a lui Zelenski este că Trump va da vina tot pe el și pentru un eventual rezultat slab al republicanilor în alegerile din noiembrie. Regula de aur a lui Trump este că el nu este niciodată de vină pentru nimic.

Editor : Raul Nețoiu

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