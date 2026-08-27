Motivul pentru care Trump s-a răzgândit și nu a mai permis Ucrainei să producă rachete Patriot

Acordul promis privind acordarea unei licențe Ucrainei pentru fabricarea sistemelor de apărare aeriană Patriot s-a lovit de interesele comerciale ale marilor companii americane din domeniul apărării, a declarat Keith Kellogg, fostul trimis special al SUA pentru Ucraina, într-un interviu citat de RBC Ukraine.

Kellogg a afirmat că întârzierea acordării licenței Ucrainei pentru fabricarea sistemelor Patriot este legată de preocupările companiilor producătoare, printre care se numără și Lockheed Martin, cu privire la transferul proprietății lor intelectuale.

El a menționat că, pe 8 iulie, președintele american Donald Trump i-a spus omologului său ucrainean că licența va fi acordată. Cu toate acestea, trei săptămâni mai târziu, Trump a declarat că nu s-a ajuns încă la niciun acord.

Generalul a subliniat că o astfel de decizie a companiilor din domeniul apărării este greșită, fiind motivată exclusiv de interese comerciale, și a susținut că Ucraina este capabilă să implementeze soluții tehnologice într-un mod mai eficient.

Kellogg a declarat că susține ideea ca Ucraina să producă aceste sisteme, deoarece consideră că firmele ucrainene ar putea lucra mai repede și ar putea dezvolta, eventual, soluții noi și mai bune.

El a mai spus că intenționează să discute personal această chestiune cu președintele SUA după încheierea vizitei sale în Ucraina. Kellogg a adăugat că, în opinia sa, Trump a ascultat anumite persoane, ceea ce consideră regretabil.

Între timp, Ucraina continuă să-și extindă cooperarea cu partenerii occidentali în domeniile apărării aeriene și al armelor cu rază lungă de acțiune.

În special, Forțele de Apărare ale Ucrainei au primit recent un lot suplimentar de rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot, precum și sisteme Crotale și rachete AIM.

În același timp, Kievul depune eforturi pentru producția de arme de precizie direct în Ucraina.

Marea Britanie și Franța au aprobat deja oficial planurile de a acorda Ucrainei licențe pentru fabricarea rachetelor de croazieră Storm Shadow și SCALP.

Citește și: Reacția Kremlinului după ce Marea Britanie a spus că va oferi Ucrainei planurile pentru rachetele Scalp

Editor : C.L.B.