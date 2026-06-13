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Motivul pentru care Ucraina își transformă dronele de atac în „serviciu de curierat”. Misiunile fără roboți devin „imposibile”

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Foto: Profimedia

Drone concepute pentru a arunca zeci de kilograme de explozibili asupra trupelor inamice sunt folosite din ce în ce mai mult de ucraineni pentru a aproviziona militarii de pe linia frontului, relatează Business Insider.

„Max” o dronă de bombardament, a fost inițial proiectată pentru a zbura deasupra pozițiilor rusești și pentru a lansa explozibili. Poate transporta peste 40 de kilograme de explozibil, suficient pentru a da o lovitură devastatoare. Dar acum sarcina sa se schimbă.

La fel ca alte drone fabricate de producătorul ucrainean Perun, Max este din ce în ce mai mult utilizată pentru misiuni logistice, transportând provizii în loc de bombe pe un câmp de luptă unde vehiculele, oamenii și rutele de aprovizionare sunt sub amenințare constantă.

„Dronele de atac sunt acum folosite din ce în ce mai mult pentru logistică”, a declarat pentru Business Insider un inginer de la Perun, care a cerut să fie identificat drept Petro din motive de securitate. Petro se afla la un la poligon de tragere dintr-o locație secretă.

În Ucraina, dronele urmăresc constant de sus, iar soldații au descris liniile frontului ca pe o „zonă a morții” din ce în ce mai largă, care se extinde pe kilometri întregi de ambele părți. Aici, orice mișcare poate declanșa un atac mortal.

Pentru a-și proteja soldații, oficialii ucraineni au decis să-i înlocuiască oriunde este posibil cu drone și sisteme robotizate pentru misiuni logistice periculoase. Scopul este ca mașinile să poată gestiona la un moment dat 100% din livrările de provizii pentru prima linie a frontului.

Misiunile logistice fără roboți devin „pur și simplu imposibile”, a declarat Oleksii Vîskub, prim-viceministrul Apărării.

„Există un iad pe pământ unde se întâmplă totul”, a spus el, iar Ucraina trebuie să scoată cât mai mulți oameni de acolo.

Drona „Max” a companiei Perun nu este singura dronă de atac grea folosită în activități logistice. „Vampire”, o altă dronă de atac grea dezvoltată de Skyfall din Ucraina și introdusă la sfârșitul anului 2022, a evoluat și ea într-o aeronavă multifuncțională, deoarece dronele rusești FPV amenință din ce în ce mai mult rutele de aprovizionare din prima linie, forțând Ucraina să apeleze la sisteme fără echipaj pentru a nu pune oamenii în pericol.

„Aici intră în joc Vampire”, a declarat pentru Business Insider un reprezentant Skyfall, care a vorbit sub protecția anonimatului, adăugând că drona este responsabilă pentru „o mare parte din logistica din prima linie”.

Soldații și vehiculele fac încă parte din aceste misiuni. „Dar atunci când este posibil, dronele sunt folosite pentru logistică”, a spus el.

Petro, inginerul de la Perun, a declarat că aproximativ 70% din misiunile cu drone ale companiei sunt încă misiuni de bombardament, dar ponderea logisticii este în creștere. Pentru „Max”, cea mai mare dronă cu elice a companiei, 50% din misiuni sunt logistice.

„Este foarte eficientă pentru acest rol”, a spus Petro.

El a adăugat că drona este mai rapidă și mai greu de distrus decât vehiculele terestre fără echipaj, sau UGV-uri, la care soldații ucraineni apelează din ce în ce mai mult pentru misiuni logistice.

Operatorii și producătorii ucraineni au declarat că UGV-urile au o durată de viață relativ scurtă; unele pot supraviețui doar câtorva misiuni, în funcție de locul în care sunt utilizate pe câmpul de luptă.

Editor : M.B.

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