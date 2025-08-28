O anchetă a Forțelor Aeriene americane a stabilit motivul prăbușirii unui avion F-35 în valoare de 200 de milioane de dolari, în Alaska. Acumularea de gheață în trenul de aterizare a păcălit avionul să creadă că este deja la sol. Aparatul s-a prăbușit și a explodat, dar pilotul a reușit să se ejecteze, relatează Business Insider.

O filmare a incidentului care a avut loc în ianuarie la baza Forțelor Aeriene Eielson din Alaska arată cum avionul cade și lovește solul, explodând într-o minge de foc.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un nou raport publicat săptămâna aceasta de Consiliul de Investigare a Accidentelor de Aviație al Forțelor Aeriene din SUA arată că gheața din trenul de aterizare a făcut ca sistemele automate ale avionului de vânătoare să presupună în mod eronat că acesta aterizase deja, chiar dacă era încă în aer, făcând ca aeronava să devină „incontrolabilă”.

Pilotul a reușit să se ejecteze în siguranță înainte de impact și a suferit doar răni minore. Însă aeronava a fost distrusă, pierderile totale fiind evaluate la 196,5 milioane de dolari.

Accidentul a fost cauzat de lichid hidraulic contaminat, potrivit concluziilor anchetei. Escadrila 355 de Vânătoare nu respectase regulile de manipulare a butoaielor cu fluid, iar avionul a fost realimentat dintr-unul care conținea o cantitate mare de apă. Apa respectivă a înghețat după decolare, împiedicând trenul de aterizare frontal să funcționeze corect. În loc să se retragă, trenul s-a blocat, înclinând aeronava spre stânga și declanșând un lanț de defecțiuni care au cauzat accidentul.

Pilotul a parcurs listele de verificare pentru situații de urgență, apoi a avut, în zbor, o convorbire cu inginerii de la Lockheed Martin, producătorul avionului, și cu supraveghetorul de zbor de serviciu, pentru a veni în ajutor cu un plan.

Pilotul a zburat timp de aproximativ 50 de minute în timp ce încercau să găsească o soluție, apoi a efectuat două aterizări touch-and-go pentru a încerca să centreze trenul de aterizare frontal. Fără succes, însă.

După o a doua aterizare de tip touch-and-go, senzorii avionului au emis un semnal de tip „greutate pe roți” care i-a indicat aeronavei că aterizase, trecând-o în modul de zbor automat „la sol”. „Dar pentru că era de fapt în aer”, se arată în raport, „aeronava era incontrolabilă”.

Avionul de vânătoare multirol F-35, operat de 19 țări, a fost implicat în peste 10 de accidente majore din 2018. Cel mai recent incident a avut loc în iulie, când un avion s-a prăbușit pe un câmp din California. Rata incidentelor, în general, rămâne însă relativ scăzută.

Editor : M.B.