Motivul pentru care un tribunal francez a anulat victoria extremei drepte în alegerile municipale de la Montargis

Un tribunal administrativ de la Orléans a anunţat joi anularea victoriei Partidului Rassemblement National (RN, extremă dreapta) în alegerile municipale de la Montargis, „din cauza difuzării unui video cu caracter defăimător cu câteva zile înaintea turului doi”, relatează AFP, citată de News.ro.

La alegerile municipale din martie, candidatul RN Côme Dunis a obţinut o victorie - cu un avans de 59 de voturi - în acest orăşel cu 15.000 de locuitori, care era condus de către dreapta din 2001.

El a obţinut 34,64% dintre voturile exprimate în turul doi şi i-a devansat pe comunistul Bruno Nottin (33,10%) şi pe primarul în exerciţiu Benoît Digeon (dreapta), care s-a clasat al treilea cu 32,26% din voturile exprimate.

Absenteismul la vot a atins atunci aproape 47% în această localitate, marcată de revolte urbane în iunie 2023, şi în care o treime din populaţie trăieşte sub pragul sărăciei.

Dunis a demisionat din funcţia de primar la începutul lui august, din motive medicale, şi a fost înlocuit de adjunctul său însărcinat cu securitatea, un fost poliţist, Dominique Coquelle.

Cei doi reclamanţi, Bruno Nottin (PCF) şi Dalip Vehapi (PS), membri ai listei uniunii de stânga, au făcut recurs, denunţând „videouri defăimătoare” şi continuarea acţiunilor de comunicare după închiderea oficială a campaniei electorale.

„Difuzarea unui mesaj cu caracter defăimător poate influenţa alegerea unei părţi a alegătorilor”

„Difuzarea pe reţele de socializare, între cele două tururi, a unui video în care Bruno Nottin era acuzat de fals în înscrisuri publice” este o neregulă „constatată”, a stabilit joi Tribunalul Administrativ din Orléans.

Aceste declaraţii au „un caracter defăimător” şi au fost „larg difuzate, mai ales de către Côme Dunis”, a stabilit tribunalul.

Nottin, un grefier la Tribunalul din Montargis, a denunţat „un video absolut scandalos, vizionat de 24.000 de ori”.

„Difuzarea unui mesaj cu caracter defăimător poate influenţa alegerea unei părţi a alegătorilor şi falsifica, în acest fel, rezultatul scrutinului”, a stabilit Tribunalul Administrativ, mai ales „atunci când există o diferenţă mică de voturi” care-i separă pe candidaţi.

Părţile şi prefectul Loiret au un termen de o lună să facă apel împotriva acestei hotărâri, la Consiliul de Stat.

În lipsa unui apel sau dacă hotărârea este confirmată de către Consiliul de Stat, urmează să se organizeze noi alegeri, într-un termen de trei luni.

Editor : Liviu Cojan