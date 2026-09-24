Live TV

Motivul pentru care un tribunal francez a anulat victoria extremei drepte în alegerile municipale de la Montargis

Data publicării:
alegeri locale franta profimedia-1083462952
Tribunalul din Orléans a anulat victoria extremei drepte la Montargis din cauza unui video defăimător difuzat înainte de turul doi. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Difuzarea unui mesaj cu caracter defăimător poate influenţa alegerea unei părţi a alegătorilor”

Un tribunal administrativ de la Orléans a anunţat joi anularea victoriei Partidului Rassemblement National (RN, extremă dreapta) în alegerile municipale de la Montargis, „din cauza difuzării unui video cu caracter defăimător cu câteva zile înaintea turului doi”, relatează AFP, citată de News.ro.

La alegerile municipale din martie, candidatul RN Côme Dunis a obţinut o victorie - cu un avans de 59 de voturi - în acest orăşel cu 15.000 de locuitori, care era condus de către dreapta din 2001.

El a obţinut 34,64% dintre voturile exprimate în turul doi şi i-a devansat pe comunistul Bruno Nottin (33,10%) şi pe primarul în exerciţiu Benoît Digeon (dreapta), care s-a clasat al treilea cu 32,26% din voturile exprimate.

Absenteismul la vot a atins atunci aproape 47% în această localitate, marcată de revolte urbane în iunie 2023, şi în care o treime din populaţie trăieşte sub pragul sărăciei.

Dunis a demisionat din funcţia de primar la începutul lui august, din motive medicale, şi a fost înlocuit de adjunctul său însărcinat cu securitatea, un fost poliţist, Dominique Coquelle.

Cei doi reclamanţi, Bruno Nottin (PCF) şi Dalip Vehapi (PS), membri ai listei uniunii de stânga, au făcut recurs, denunţând „videouri defăimătoare” şi continuarea acţiunilor de comunicare după închiderea oficială a campaniei electorale.

„Difuzarea unui mesaj cu caracter defăimător poate influenţa alegerea unei părţi a alegătorilor”

„Difuzarea pe reţele de socializare, între cele două tururi, a unui video în care Bruno Nottin era acuzat de fals în înscrisuri publice” este o neregulă „constatată”, a stabilit joi Tribunalul Administrativ din Orléans.

Aceste declaraţii au „un caracter defăimător” şi au fost „larg difuzate, mai ales de către Côme Dunis”, a stabilit tribunalul.

Nottin, un grefier la Tribunalul din Montargis, a denunţat „un video absolut scandalos, vizionat de 24.000 de ori”.

„Difuzarea unui mesaj cu caracter defăimător poate influenţa alegerea unei părţi a alegătorilor şi falsifica, în acest fel, rezultatul scrutinului”, a stabilit Tribunalul Administrativ, mai ales „atunci când există o diferenţă mică de voturi” care-i separă pe candidaţi.

Părţile şi prefectul Loiret au un termen de o lună să facă apel împotriva acestei hotărâri, la Consiliul de Stat.

În lipsa unui apel sau dacă hotărârea este confirmată de către Consiliul de Stat, urmează să se organizeze noi alegeri, într-un termen de trei luni.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Arnaud Denis 2
1
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului...
termometru în soare care indică temperaturi ridicate
2
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de...
o femeie baga buletinul de vot in urna la alegerile prezidentiale
3
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în...
Vânzare imobil fără acordul copiilor. Foto Getty Images
4
Poate un părinte să vândă casa fără acordul copiilor? Când poate fi contestată tranzacția...
sorin grindeanu
5
Replica lui Siegfried Mureşan după ce Sorin Grindeanu i-a cerut să demisioneze din...
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit
Digi Sport
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Marina Vlady. Foto Profimedia
Celebra actriță franco-rusă Marina Vlady a murit la vârsta de 88 de ani. A jucat în peste 80 de filme
Xenia Fedorova
UE o sancționează pe fosta șefă a RT France pentru propagandă pro-rusă. Xenia Fedorova are și ordin de expulzare din Franța
Paul Philippe al României.
Refugiat în Franţa, Paul de România se opune predării sale către România. Avocat: „Vă asigur că va reveni rapid, într-un sicriu”
profimedia-1042782264
Azerbaidjanul grațiază un francez condamnat pentru spionaj, la o zi după ce UE a ridicat sancțiunile împotriva unui oligarh rus
gindeanu 2
Grindeanu transmite Franței, Germaniei și Regatului Unit că își „asumă responsabilitatea”, în timp ce refuză să voteze guvernul Mureșan
Recomandările redacţiei
Siegfried Muresan.
Siegfried Mureşan anunță că va prezenta mâine programul de guvernare...
George Simion.
Grindeanu spune că va negocia cu AUR dacă e numit premier: „Unii uită...
original_govr4840
Ilie Bolojan, după întâlnirea cu Standard & Poor’s: „Anul 2027 va...
Trump Xi
Întâlnirea Xi-Trump la Casa Albă: Cum vrea China să prevină „capcana...
Ultimele știri
Cel puţin 12 soldaţi au murit în timpul unor exerciţii militare organizate de Kazahstan în Marea Caspică
Aleksandr Lukaşenko a graţiat 13 prizonieri politici. Erau închiși în Belarus pentru „crime extremiste”
Jurnaliştii CNN, MS NOW şi Politico au fost primiți din nou la Casa Albă, după o decizie a justiției. „Bine ai revenit!”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii lasă în urmă o perioadă grea începută acum opt ani. Până în aprilie 2027 li se schimbă perspectiva...
Cancan
Familia Regală a Marii Britanii, din nou în doliu! Anunțul trist a fost făcut în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
Dănuț Lupu, dezvăluire despre ajutorul primit de la Gigi Becali: „Mi-a salvat viața! Mie și familiei mele!”
editiadedimineata.ro
Marea Britanie creează un centru național pentru combaterea dezinformării și a deepfake-urilor
Fanatik.ro
Daniel Pancu îl contrazice pe Radu Naum: gestul lui Șucu Jr. la Rapid a fost „șmecherit”
Adevărul
Extrema dreaptă în Europa: în ce țări nu reușește să se impună și de ce
Playtech
Cine este bugetarul cu venituri de peste 134.000 de lei pe lună. Bogdan Mîndrescu ocupă trei funcții de...
Digi FM
Au profitat că doi pensionari erau în vacanță, le-au ocupat casa și au schimbat încuietoarea. Ce s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
I-au suspendat permisul de conducere până în 2099! Ministerul a anunțat motivul + Reacția șoferului: ”Mai...
Pro FM
Otilia Bilionera a înflorit după ce s-a căsătorit. Arată superb în costum de baie și radiază lângă soțul ei...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Îți mai amintești de Nadia din „American Pie”? Shannon Elizabeth are acum 53 de ani și duce o viață complet...
Adevarul
Ce caută Nicușor Dan pe Wall Street și ce ne pot da americanii: „România a avut o poziție diferită”
Newsweek
Casa de Pensii anunță cu ce sume de bani au fost recalculate greșit pensiile. Curtea de Conturi se înșală!
Digi FM
Taylor Swift, alături de doi actori celebri în noul ei videoclip. Ce surpriză le-a pregătit fanilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul uman ar putea fi format, de fapt, din două organe distincte. Noile descoperiri indică o imagine cu...
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta Jones, născuți în aceeași zi. Cum arată copiii lor, un băiat și o fată
UTV
Unde și-a petrecut David Popovici vacanța. Sportivul a ales un sat din apropierea Sighișoarei