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Motorina a ajuns mai scumpă decât combustibilul pentru avioane în Europa, iar analiștii avertizează că prețurile vor rămâne ridicate

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pompa de benzina motorina
Foto: Profimedia Images
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Transporturile de motorină au ajuns să coste mai mult decât combustibilul pentru avioane în Europa, pentru prima dată peste un an, potrivit furnizorului de date pentru piețele financiare LSEG, citate de Reuters.

Europa a reușit să atragă transporturi de kerosen din SUA și din alte țări precum Nigeria, după ce prețurile au crescut vertiginos la începutul războiului din Iran, care a perturbat aprovizionarea cu țiței și carburanți. Stocurile globale de motorină s-au restrâns și mai mult când Rusia a interzis exporturile, în urma atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor sale.

„Vedem un risc mai ridicat de menținere a unor prețuri ridicate din cauza deficitului la motorină decât la țiței, odată cu apropierea iernii”, au declarat la rândul lor analiștii de la Goldman Sachs.

Europa și-a majorat importurile de combustibil de aviație la 750.000 de barili pe zi în luna iunie, cel mai ridicat nivel din octombrie 2025, și la un ritm similar în iulie, de la 612.000 de barili pe zi în ianuarie, conform datelor Kpler.

În schimb, importurile europene de motorină au scăzut la 1,56 milioane de barili pe zi în iulie, de la 1,97 milioane de barili pe zi în ianuarie. În aceste condiții, prețul motorinei a depășit în această săptămână prețul kerosenului, arată datele LSEG.

Prețurile la motorină și-au reluat creșterea în ultimele săptămâni, pe fondul unui impas în negocierile de pace cu Iranul și al perturbărilor exporturilor rusești, fiind acum cu doar 14% sub nivelurile maxime atinse în aprilie.

Între timp, prețurile la combustibilul de aviație, care au crescut și ele în ultimele săptămâni, sunt cu 25% sub recordurile înregistrate în martie.

„O scurtă perioadă de optimism precaut pe piețele produselor rafinate a fost rapid spulberată de reluarea ostilităților în Strâmtoarea Ormuz, prăbușirea ofertei de produse din Rusia și o interdicție asupra exporturilor de motorină”, a declarat Karim Fawaz de la S&P Global Energy.

Un alt semn al slăbiciunii relative a combustibilului pentru avioane este scăderea acestuia în raport cu prețul contractelor futures pentru motorină, etalonul în funcție de care este evaluat în Europa.

Evaluarea de preț pentru o încărcătură de kerosen care ajunge în Europa s-a situat pe 10 august la un discount de 24 de dolari pe tonă metrică față de contractele futures pentru motorină, potrivit LSEG.

Acesta este cel mai mare discount din iulie 2025 încoace, conform LSEG și Argus Media. În momentul culminant al războiului din Iran, în luna martie, LSEG și Argus evaluau prima combustibilului aerian la peste 500 de dolari pe baril.

Scăderea cererii de combustibil de aviație după vârful sezonier al vacanțelor de vară și așteptările privind importuri europene mai mari pun, cel mai probabil, presiune asupra prețurilor, a declarat Jay Maroo, analist la Sparta Commodities.

Editor : M.B.

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