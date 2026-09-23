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Motorina, miza ascunsă a alegerilor din SUA: embargo pregătit de Trump, revoltă în industria petrolieră

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Shallow depth of field (selective focus) details with a man holding a fuel pump dripping with gasoline in a gas station.
Benzinărie. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Administrația Trump se pregătește să impună o interdicție de 90 de zile asupra exporturilor de motorină din Statele Unite, în urma apelurilor tot mai numeroase din partea partidului său de a lua măsuri pentru reducerea prețului combustibilului înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, a relatat POLITICO miercuri.

Mai multe persoane cu acces la informații privilegiate despre discuțiile din culise au declarat pentru POLITICO (în prezent una dintre cele trei publicații interzise la Casa Albă de către Trump) că acest plan a creat o diviziune în cadrul administrației între taberele pro și anti-embargo. De asemenea, acesta a stârnit furia industriei petroliere și a gazelor naturale, care l-a susținut în mare măsură pe președinte.

Un director din industria petrolieră, la curent cu discuțiile, a declarat publicației că Trump părea hotărât să anunțe interdicția până la sfârșitul săptămânii.

Prețul combustibilului a reprezentat o povară grea pentru republicani în perioada premergătoare alegerilor de la jumătatea mandatului, care vor determina dacă partidul lui Trump își va păstra controlul asupra Congresului pentru a doua jumătate a mandatului său.

Trump a candidat în 2024, în parte, pe baza promisiunii de a reduce prețul benzinei, dar războiul pe care a contribuit la declanșarea lui între SUA și Iran, precum și închiderea arterelor vitale de transport al petrolului pe care acesta a determinat-o, au făcut ca prețul combustibilului să crească vertiginos.

Motorina, în special, a devenit un punct sensibil. Fiind combustibilul utilizat pentru tot felul de vehicule, de la camioane la tractoare și utilaje grele, prețul acesteia a crescut chiar mai mult decât cel al benzinei obișnuite, ajungând la peste 6,50 dolari pe galon.

Acest lucru i-a determinat pe unii republicani, în special pe cei care reprezintă state cu o puternică tradiție agricolă, să-i ceară public președintelui să ia măsuri drastice pentru a reduce prețul motorinei.

Conform POLITICO, reacția negativă vine din partea directorilor din industria petrolului și a gazelor naturale, precum și a oficialilor administrației, care avertizează că embargoul ar putea determina creșterea prețurilor la combustibil pe termen lung.

Editor : M.C

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