1.000 de nevăzători au primit un cadou neprețuit de la Mr. Beast, youtuber-ul cu cel mai mare număr de urmăritori, relatează CNN.

Cunoscut în mediul online cu apelativul Mr. Beast, vloggerul a ajutat o mie de oameni orbi sau cu diagnostice oftalmologice extrem de grave să-și recapete vederea. Le-a plătit operațiile de cataractă, o procedură simplă, dar pe care aceștia nu și-o puteau permite.

Numele său este Jimmy Donaldson, dar a devenit celebru ca Mr. Beast prin intermediul videoclipurilor sale cu tot felul de cascadorii, care i-au adus milioane de dolari. El a impresionat însă cu o „cascadorie” caritabilă: un clip cu imagini emoționante în care arată poveștile oamenilor pe care i-a ajutat să-și recapate vederea, care a adunat zeci de milioane de vizualizări la doar câteva ore de la publicare. Pe lângă plata operațiilor, Mr Beast le-a făcut cadouri semnificative persoanelor pe care le-a ajutat să vadă din nou.

Jeff Levenson, medic oftalmolog și chirurg, a lucrat cu Donaldson pentru a efectua prima rundă de operații în Jacksonville, Florida. Levenson a coordonat programul „Gift of Sight” de peste 20 de ani, care oferă operații gratuite de cataractă pentru pacienții neasigurați. „Jumătate din nevăzătorii lumii au nevoie de o intervenție chirurgicală de 10 minute”, spune Levenson, referindu-se la operația de îndepărtare a cataractei.

Levenson a explicat pentru CNN că a devenit inspirat să ajute oamenii să aibă acces la operația de cataractă după ce a suferit propria sa operație de corectare a cataractei. „În zilele și săptămânile de după operația mea de cataractă, am fost uimit de cât de strălucitoare, frumoasă și vie era lumea”, a spus el. „Dar am fost șocat de ideea că există sute de milioane, probabil 200 de milioane de oameni în întreaga lume, care sunt orbi sau aproape orbi de cataractă și care nu au acces la operație.”

Levenson a primit un apel de la un membru al echipei lui Donaldson în septembrie. „Nu auzisem niciodată de Mr. Beast”, a spus el. „Așa că aproape că am închis. Dar, din fericire, nu am făcut-o”. Ei au început prin a chema persoane fără adăpost în clinicile gratuite pentru a crea o listă de pacienți din zona Jacksonville care aveau nevoie de operație de cataractă, dar nu și-o permit. În cele din urmă, au avut un grup de 40 de pacienți, iar Levenson și-a efectuat toate operațiile într-o singură zi, începând cu ora 7 a.m. și terminând la ora 18.00.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Levenson a spus că pacienții erau „neîncrezători că cineva i-ar căuta de fapt să-i ajute cu operația”. Oftalmologul i-a făcut legătura lui Donaldson cu SEE International, organizație nonprofit care oferă îngrijiri oculare gratuite în întreaga lume pacienților care au nevoie. Organizația l-a ajutat pe Donaldson să ajungă la și mai mulți pacienți, ajungând astfel la un total de 1.000 de intervenții chirurgicale finalizate în aproximativ trei săptămâni. Videoclipul prezintă pacienți care primesc operația în Jamaica, Honduras, Namibia, Mexic, Indonezia, Brazilia, Vietnam și Kenya.

Levenson a spus că speră ca videoclipul și generozitatea lui Donaldson să inspire „un efort de a pune capăt orbirii inutile”. „Dacă Mr. Beast poate aprinde un foc și dacă putem obține sprijin guvernamental și privat, putem pune capăt la jumătate din toată orbirea din lume”, a spus el.

Editor : Loredana Bancăș