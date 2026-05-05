„Multe poziții militare americane din regiune" au fost avariate de Iran, potrivit unei investigații media

Avionul american E3-Sentry complet distrus. Imagini care au circulat online
Avioane, echipamente de comunicații Clădiri carbonizate Tehnologie de vârf

Avioane, antene, radare: cel puțin 16 instalații ale Statelor Unite, situate în opt țări din Orientul Mijlociu, au fost lovite de armata iraniană în timpul bombardamentelor care au durat șase săptămâni, scrie Le Figaro.

Amploarea pagubelor provocate de atacurile iraniene asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu devine tot mai clară, potrivit unei anchete realizate de CNN. „Acestea reprezintă majoritatea pozițiilor militare americane din regiune. Unele dintre ele sunt acum practic inutilizabile”, precizează postul de televiziune.

Aceste informații nu au fost publicate oficial de administrația lui Donald Trump deoarece, potrivit mai multor media americane, aceasta ar încerca să minimizeze pierderile.

NBC News sugera deja acum o săptămână că guvernul nu fusese complet transparent cu privire la pagubele suferite. Postul de televiziune afirma că numeroase piste de aterizare, sisteme radar de ultimă generație, avioane, depozite, cartiere generale, hangare sau infrastructuri de comunicații au fost afectate în Iordania, Kuweit, Emiratele Arabe Unite sau Arabia Saudită. Estimând, de asemenea, că reparațiile „ar putea costa până la 5 miliarde de dolari”.

Avioane, echipamente de comunicații

Investigația CNN completează această primă listă de pagube. Printre pierderi se numără „avioane în valoare de câteva milioane de dolari”, precum Boeing E-3 Sentry, un avion în valoare de o jumătate de miliard de dolari, care oferea o vizibilitate excepțională asupra Golfului și care nu mai este produs în prezent. Oficial, un E-3 Sentry a fost distrus în timpul unui atac iranian pe 27 martie 2026 asupra bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită. Un oficial american, care a dorit să i se păstreze anonimatul a indicat, de asemenea, la microfonul postului de radio NPR, că un al doilea E-3 a fost avariat.

Echipamente de comunicații „esențiale” au fost, de asemenea, vizate de armata iraniană. Mai multe radome (o carcasă protectoare impermeabilă care seamănă cu o minge de golf, utilizată pentru a proteja antenele parabolice indispensabile transmiterii datelor) au fost distruse pe 10 aprilie în tabăra Arifjan, din Kuweit. „Numai în această zonă, Iranul a distrus toate radomele, cu excepția unuia, la mai puțin de o lună de la începutul războiului”, subliniază CNN.

Clădiri carbonizate

Au fost avariate și sisteme radar, „foarte sofisticate, costisitoare, greu de înlocuit și esențiale pentru apărarea aeriană”, afirmă postul de televiziune, fără a preciza numărul acestora sau localizarea lor. „Sistemele noastre radar sunt resursele noastre cele mai costisitoare și mai limitate din regiune”, a declarat pentru CNN o sursă americană, un asistent al Congresului familiarizat cu evaluările pagubelor.

Baza americană Buerhring, din Kuweit, a fost, de asemenea, ținta Teheranului. Pentru a arăta amploarea pagubelor, CNN a difuzat inițial imagini de la o seară de karaoke organizată în această bază pentru zeci de soldați. Postul de televiziune a dezvăluit apoi un videoclip cu clădiri carbonizate și parțial distruse după câteva săptămâni de tiruri neîncetate cu rachete și drone iraniene. Această bază a fost lovită „nu o dată, ci de două ori, provocând, potrivit unei surse americane, pagube importante. Baza fusese în mare parte evacuată la acel moment și nu s-au semnalat victime”, precizează CNN.

Tehnologie de vârf

Sunt aceste pierderi semnificative pentru Statele Unite? O altă sursă americană apropiată dosarului a explicat postului de televiziune că nu a mai văzut niciodată așa ceva, precizând că Iranul a reușit să efectueze lovituri rapide și țintite folosind o tehnologie de vârf.

CNN reamintește că Financial Times a dezvăluit că Iranul a achiziționat în secret, în iunie 2024, un satelit chinez cunoscut sub numele de TEE-01B, o îmbunătățire considerabilă față de propriii săi sateliți.

Aceasta înseamnă că Teheranul și-a îmbunătățit irevocabil capacitățile de vizualizare a imaginilor. „Este pentru prima dată când Statele Unite se confruntă cu un adversar care dispune de sateliți capabili să capteze imagini de înaltă rezoluție, aproape la fel de detaliate ca ale lor”, adaugă postul de televiziune.

