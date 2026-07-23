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„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului

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explozii in ucraina
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Serhii Krinitski a privit cum viața se scurgea din singurul om care îi împărtășise iadul pe care îl trăia. El și camaradul său supraviețuiseră aproape un an împreună în tranșee de pe linia frontului. Uciseseră soldați ruși și căutaseră mâncare printre morți. Se certaseră și râseseră, în mijlocul ororilor. Acum, Krinitski era singur, relatează Reuters.

Soldatul ucrainean a îndreptat camera telefonului spre trupul fără viață al camaradului său, înghesuit în interiorul adăpostului. Un picior pătat de sânge era la vedere. O arteră îi fusese secționată de un șrapnel provenit de la o bombă aruncată de o dronă. Sângera neîncetat.

„Dimineața, glumiți împreună”, a spus bărbatul de 42 de ani în fața camerei, cu o expresie amorțită, cu fața murdară și obosită. „Iar seara, porțile raiului te cheamă”.

Era ziua 326.

Poziția izolată a soldaților este o consecință a modului în care războiul cu drone revoluționează câmpul de luptă. Tehnologia a obligat ambele părți să renunțe la practica veche de a concentra trupe, artilerie și vehicule blindate într-un coridor relativ îngust de-a lungul liniei de front întinse. Astfel de ținte vizibile sunt pradă ușoară pentru vehiculele aeriene fără pilot, ieftine, cu care ambele părți au inundat cerul.

În schimb, ambele armate dispun acum de echipe foarte mici, uneori formate din doar doi sau trei soldați, împrăștiate în mici adăposturi săpate în pământ pe un câmp de luptă cu o lățime de aproximativ 30 km, cunoscut sub numele de „zona mortală” din cauza amenințării constante reprezentate de drone. Aceste grupuri încearcă să evite detectarea și să se infiltreze prin breșele din apărarea inamică, asumându-și adesea riscuri enorme pentru câștiguri teritoriale minime. De obicei, aceștia rămân blocați luni întregi în pozițiile lor, deoarece este extrem de periculos să se efectueze rotația trupelor.

Krinitski a fost detașat în apropierea orașului Ceasiv Iar, din estul Ucrainei, în perioada 20 aprilie 2025 – 31 martie 2026, au declarat atât el, cât și brigada sa. A înregistrat o serie de jurnale video cu ajutorul unui telefon mobil, alimentat uneori cu baterii recuperate de la drone rusești doborâte. El a documentat, în înregistrări presărate cu injurii, inumanitățile și absurditățile vieții într-un adăpost înghesuit, de aproximativ 3 pe 4 metri, săpat sub liniile frontului unui război crâncen.

Sursa citată a analizat 22 de înregistrări video, furnizate de unitatea sa pentru a face cunoscută povestea lui Krinitski unui public mai larg, și l-a intervievat pe soldat după întoarcerea sa din misiune, pentru a reconstitui această relatare a celor 346 de zile petrecute pe front, aproape în întregime în tranșee, fapt care i-a adus cea mai înaltă distincție militară a țării.

A îndurat cicluri îngrozitoare de violență: la fiecare două zile, soldații ruși înaintau pe jos, în grupuri mici, de obicei formate din doi sau trei oameni. Uneori se apropiau la doar 20 de metri înainte ca ucrainenii să deschidă focul asupra lor.

A spus că a ucis 23 de inamici de la distanță mică în timpul misiunii sale. Își amintea cel mai clar de unul dintre primii: un soldat rănit de o grenadă. Rusul se prefăcuse că se predă, înainte de a-l ținti cu pușca.

„Păi, am reacționat”, a spus Krinitski. „A încetat să mai țintească spre mine”.

Într-un clip din 24 noiembrie, la mai bine de 200 de zile de la începerea misiunii sale, Krinitski și-a îndreptat camera spre cadavrele a doi soldați inamici, în liniștea înfiorătoare care a urmat respingerii unui atac. „Proștilor”, a spus el. „S-au târât acolo unde nu aveau ce căuta”.

Unitatea lui Krinitski, Brigada 24 Mecanizată, a confirmat că acesta a raportat că a ucis 23 de inamici. Agenția Reuters nu a putut verifica toate aspectele relatării soldatului de infanterie.

Ministerul Apărării din Rusia nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la natura în schimbare a câmpului de luptă și la experiențele soldaților de ambele părți.

Krinitski nu era militar. Lucrase în agricultură și în construcții până când un accident l-a lăsat într-o comă care a durat o lună. După aceea, și-a câștigat cu greu traiul ca crescător de iepuri.

La sfârșitul anului 2024, a fost recrutat de ofițerii responsabili cu înrolarea din satul său, Bilohir'ya, din vestul Ucrainei. L-au urcat într-un autobuz, l-au dus în orașul Rivne și l-au instruit rapid.

A fost repartizat la Brigada 24 Mecanizată și trimis pe frontul de est, unde armata rusă invadatoare, cu un efectiv net superior celui al Ucrainei, ataca așa-numita „centură de fortărețe” formată din orașe strategice din regiunea Donețk.

El și alți doi soldați s-au adăpostit lângă Ceasiv Iar în aprilie 2025. Acolo, au săpat un șanț, iar Krinitski urma să petreacă aproape un an trăind sub pământ, pe măsură ce forțele inamice se apropiau. Bărbații știau că, cu cât săpau mai adânc, cu atât aveau șanse mai mari de supraviețuire. Krinitski glumea spunând că nu știa dacă să numească acea groapă adăpost sau mormânt.

Când adăpostul lor a fost lovit de drone, au fost nevoiți să sape din nou în acea zonă. Un camarad a fost ucis la începutul misiunii, în urma unui atac care l-a lăsat pe Krinitski cu o comoție cerebrală și temporar fără auz. Agenția Reuters nu a făcut publice numele celor doi soldați decedați, la cererea brigăzii lor.

Krinitski și singurul său camarad rămas au luptat și împotriva intemperiilor, astupând găurile pentru a bloca curenții de aer rece și limitând turele de veghe la două ore. Mai mult de atât era de nesuportat.

Uneori treceau trei sau patru zile până când o dronă de reaprovizionare reușea să treacă prin focul inamic. Pentru a supraviețui, Krinitski aduna alimente și diverse obiecte de la soldații ruși căzuți.

Soldatul de infanterie, care are doi copii adolescenți, a început să filmeze jurnalele în august 2025, pentru a le arăta oamenilor, la întoarcerea acasă, prin ce a trecut și pentru a-și aminti el însuși. Agenția Reuters a verificat data tuturor videoclipurilor folosind metadatele fișierelor originale.

Într-un videoclip din luna februarie a acestui an, el a prezentat țigările pe care le adunase de la soldații inamici căzuți. Era obsedat de pachetele acelea, „așa cum un tocilar colecționează timbre”.

Într-un alt videoclip, filmat câteva zile mai târziu, el a prezentat puștile „trofeu” acoperite de noroi pe care le confiscase.

„Acesta este micul meu arsenal”, a spus Krinitski, enumerând cu mândrie cele 13 arme de foc, așezate în șir.

Invazia pe scară largă a Rusiei asupra țării vecine, din 2022, a declanșat un masacru cutremurător. Deși niciuna dintre părți nu face publice cifrele privind victimele, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale estimează că numărul victimelor ruse pe câmpul de luptă se ridică la 1,4 milioane, incluzând morții, răniții și dispăruții, iar forțele ucrainene au suferit între 525.000 și 625.000 de victime.

Krinitski și-a săpat adăpostul pe unul dintre cele mai periculoase tronsoane ale zonei de luptă. Pe 11 martie, a auzit o explozie în exterior.

A ieșit în grabă în aerul răcoros de primăvară și l-a găsit pe camaradul său căzut la pământ, rănit la picior în urma unui atac cu drone. Krinitski l-a târât înapoi în adăpost și i-a sfâșiat cu disperare pantalonii groși de bumbac pentru a găsi rana.

I-a aplicat un garou. Era prea târziu să-l mai salveze.

La primirea ordinului prin radio, Krinitski a primit instrucțiuni să abandoneze poziția pe măsură ce rușii se apropiau. În acea noapte, a ieșit târându-se din adăpost pentru ultima oară, pentru a se alătura câtorva camarazi de infanterie care se ascundeau în apropiere, unde au rămas încă aproape trei săptămâni. A urmat apoi un marș periculos spre un loc sigur, situat la 25 km distanță, îngreunat de starea sa de slăbiciune după luni petrecute sub pământ.

A lăsat în urmă trupul prietenului său – un om pe care ajunsese să-l cunoască foarte bine prin nenumăratele conversații purtate între atacurile inamice.

În luna mai, președintele Volodimir Zelenski i-a înmânat lui Krinitski medalia Erou al Ucrainei pentru curajul de care a dat dovadă.

Armata ucraineană este plină de oameni ca el, care au îndurat lucruri de neimaginat, a declarat Andrii Derun, coordonator militar în cadrul organizației caritabile ucrainene Come Back Alive, una dintre cele mai importante din țară, care furnizează echipament și alte forme de sprijin forțelor armate.

„Pot distruge complet o persoană”, a spus Derun, care discută frecvent cu trupele de pe linia frontului.

Înapoi în Kramatorsk, orașul din est în care s-a întors după ce a petrecut o perioadă pe front, Krinitski a descris impactul psihic al perioadelor interminabile petrecute pe front: „Mulți băieți și-au pierdut mințile”. La aproape două luni de când a părăsit linia frontului, rănile interioare se văd la suprafață. Se luptă să-și stăpânească lacrimile. Îi tremură mâinile.

În timpul vizitelor recente pe care Krinitski le-a efectuat la școlile din apropierea locuinței sale pentru a le povesti elevilor despre experiența sa, a început să înțeleagă mai bine cum ar putea beneficia alții de sacrificiile sale.

„Acolo, în acele școli, mi-am dat seama că nu am apărat în zadar pământul nostru și pe acești copii – pentru ca ei să poată învăța și să admire cerul senin”.

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Editor : A.M.G.

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