Live TV

Muncitori care fugeau de o razie anti-imigrație au sărit gardul la sediul central al CIA, încercând să se ascundă în curtea agenției

Data publicării:
Aerial view of CIA headquarters, Langley, Virginia 14760v
Sediul central al CIA, în Langley, Virginia. Foto: Profimedia

Ofițerii Agenției de Imigrație și Vamă (ICE) au efectuat miercuri o razie pe un șantier de construcții situat în apropierea sediului Agenției Centrale de Informații (CIA), iar unii muncitori care încercau să fugă au încercat să escaladeze gardul care înconjoară sediul agenției, relatează The New York Times.

Incidentul de securitate a blocat traficul și a închis accesul la campusul agenției din Langley, Virginia, pentru mai mult de o oră, potrivit unor persoane informate cu privire la acest subiect, care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Când ofițerii ICE au descins pe șantier, muncitorii au fugit în diferite direcții. Mai mulți au fugit spre sediul CIA, unde unii au sărit gardul exterior și apoi au încercat să escaladeze un gard mai mare care înconjoară clădirea.

Ofițerii de la imigrație nu au notificat agenția cu privire la planurile de raid, ceea ce a contribuit la haosul situației, potrivit persoanelor informate cu privire la incident. În confuzia care a urmat, agenția a blocat accesul la complex, blocând unii ofițeri de informații în mașinile lor în drum spre și în parcarea complexului.

Un purtător de cuvânt al CIA a confirmat că forțele de ordine au intervenit la un incident de securitate la sediul agenției, dar a spus că detalii suplimentare vor fi furnizate ulterior.

Incidentele de securitate nu sunt neobișnuite la sediul CIA. În martie, un bărbat a scos un pistol în fața intrării. Cel mai notabil a avut loc în 1993, când doi angajați CIA au fost împușcați în mașina lor, în fața complexului.

Niciunul dintre muncitorii care au fugit miercuri de forțele federale nu s-a apropiat de clădirile CIA și nici nu a reprezentat o amenințare pentru oficialii serviciilor de informații, dar mai mulți au fost reținuți în timp ce escaladau gardurile. Nu este clar dacă muncitorii știau încotro se îndreaptă în timp ce fugeau, mai scrie sursa citată.

 

 

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
1
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
drone polonia
2
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
donald trump la birou
3
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
soldați ucraineni cu o dronă
4
Formula câștigătoare pentru înfrângerea Rusiei. Cum transformă voluntarii ucraineni banii...
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume
5
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea...
Mitriță n-a jucat deloc cu Cipru și a postat doar două cuvinte, înainte să plece din România
Digi Sport
Mitriță n-a jucat deloc cu Cipru și a postat doar două cuvinte, înainte să plece din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
justitie, ciocanel
Curtea de Apel București a suspendat un dosar prin care un bolnav de...
charlie kirk vorbeste si gesticuleaza pe scena
A fost găsită arma care l-a ucis pe Charlie Kirk. Cu ce tip de pușcă...
nicusor dan asculta in casca traducerea unor declaratii
Nicușor Dan afirmă că România e țintă în războiul hibrid al Rusiei de...
profimedia-1036013505
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk...
Ultimele știri
Cum a reușit să fugă asasinul lui Charlie Kirk după atacul din campusul universitar. Ce a dezvăluit ancheta poliției
Fostul președinte Milorad Dodik, persona non grata în Slovenia. Este al cincilea stat al UE care îi interzice accesul pe teritoriul său
Rezultate LOTO – Joi, 11 septembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Boris Pistorius
Germania a devenit principalul susținător militar al Ucrainei, anunță Berlinul
jd vance
Trump nu vede niciun motiv pentru a izola economic Rusia în afara războiului din Ucraina, spune vicepreședintele JD Vance
profimedia-1034794824
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul de amploare al ICE, cel mai mare de acest fel
Trump Press Briefing - Washington, Washington, District of Columbia, USA - 27 Jun 2025
Trump neagă că ar fi știut de operațiunea secretă a unui comando american în Coreea de Nord, în 2019
HHS Secretary Robert F. Kennedy, Jr Testifies on Capitol Hill
Membrii familiei secretarului Sănătății din SUA, Robert F. Kennedy Jr., îi cer demisia. „O amenințare pentru sănătatea americanilor”
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck: „Cât...
Cancan
Bărbatul din SUA care a ucis-o pe Iryna și-a motivat gestul. Nu o să îți vină să crezi ce scuză are...
Fanatik.ro
Transferul de Premier League, prezentat oficial de CFR Cluj: „Este noul atacant al echipei noastre!”. Update...
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Cine este generalul care va coordona achiziția de armament a României din bani europeni. MApN cere excepții...
Adevărul
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Playtech
Cele mai agresive rase de câini. Proprietarii pot stăpâni comportamentul patrupedelor prin dresaj
Digi FM
Fostul iubit al Cristinei Cioran, tatăl copiilor ei, condamnat la închisoare cu executare. Alex...
Digi Sport
Au luat decizia finală: OUT cu selecționerul! Primul nume contactat e unul uriaș
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Gwyneth Paltrow și Brad Falchuk, despre greșeala din primul an de căsnicie: „Dacă m-aș putea întoarce în...
Adevarul
Europa ne oferă miliarde pentru apărare și dezvoltare, însă putem să-i luăm? Rețeta succesului dată de...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimentează vineri cardul
Digi FM
Ruben Neves, revoltat după ce o revistă portugheză a sugerat o legătură romantică cu văduva lui Diogo Jota...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
La sfârșitul lui august apăreau de mână, acum au rupt logodna. Nina Dobrev și Shaun White s-au despărțit după...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea