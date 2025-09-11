Muncitori care fugeau de o razie anti-imigrație au sărit gardul la sediul central al CIA, încercând să se ascundă în curtea agenției

Ofițerii Agenției de Imigrație și Vamă (ICE) au efectuat miercuri o razie pe un șantier de construcții situat în apropierea sediului Agenției Centrale de Informații (CIA), iar unii muncitori care încercau să fugă au încercat să escaladeze gardul care înconjoară sediul agenției, relatează The New York Times.

Incidentul de securitate a blocat traficul și a închis accesul la campusul agenției din Langley, Virginia, pentru mai mult de o oră, potrivit unor persoane informate cu privire la acest subiect, care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Când ofițerii ICE au descins pe șantier, muncitorii au fugit în diferite direcții. Mai mulți au fugit spre sediul CIA, unde unii au sărit gardul exterior și apoi au încercat să escaladeze un gard mai mare care înconjoară clădirea.

Ofițerii de la imigrație nu au notificat agenția cu privire la planurile de raid, ceea ce a contribuit la haosul situației, potrivit persoanelor informate cu privire la incident. În confuzia care a urmat, agenția a blocat accesul la complex, blocând unii ofițeri de informații în mașinile lor în drum spre și în parcarea complexului.

Un purtător de cuvânt al CIA a confirmat că forțele de ordine au intervenit la un incident de securitate la sediul agenției, dar a spus că detalii suplimentare vor fi furnizate ulterior.

Incidentele de securitate nu sunt neobișnuite la sediul CIA. În martie, un bărbat a scos un pistol în fața intrării. Cel mai notabil a avut loc în 1993, când doi angajați CIA au fost împușcați în mașina lor, în fața complexului.

Niciunul dintre muncitorii care au fugit miercuri de forțele federale nu s-a apropiat de clădirile CIA și nici nu a reprezentat o amenințare pentru oficialii serviciilor de informații, dar mai mulți au fost reținuți în timp ce escaladau gardurile. Nu este clar dacă muncitorii știau încotro se îndreaptă în timp ce fugeau, mai scrie sursa citată.

