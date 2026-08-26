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Video Muniție americană folosită de ruși împotriva Ucrainei. Sentința primită de „creierul” rețelei, care risca 40 de ani de închisoare

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Gloanțe
Foto: Profimedia
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FBI a descoperit o rețea din Italia care, sub umbrela unor achiziții legale de gloanțe, trimitea muniția rușilor pe front. Un director de vânzări al companiei italiene de muniție a fost condamnat la închisoare.

Traseul gloanțelor din Statele Unite către Rusia poate fi împătțit în două etape, una legală și una ilegală, informează Digi24.

Companiile americane vindeau legal muniția către o companie de profil din Italia. Exista, totuși o regulă clară: gloanțele nu puteau fi scoase mai departe din Italia, potrivit procurorilor.

Directorul de vânzări al companiei italiene a încălcat această regulă. Practic, după ce primea muniția în Italia, o trimitea mai departe în Kazahstan, iar de acolo cea mai mare parte a muniției era trimisă în Rusia.

Procurorii americani au dat exemplul unui transport cu 100.000 de gloanțe.

Italianul și complicii săi ar fi încercat să ascundă destinația reală a transporturilor, împărțind muniția, pentru ca transportul să treacă neobservat de autoritățile americane.

În total, spun procurorii, au fost exportate ilegal gloanțe în valoare de peste 540.000 dolari.

Maxim Larin a pledat vinovat de conspirație în vederea încălcării Legii privind reforma controlului exporturilor și de tentativă de încălcare a Legii privind controlul exporturilor de arme, în legătură cu transportul de piese și accesorii pentru arme către Kazahstan.

Deși la pronunțarea sentinței, inculpatul risca o pedeapsă maximă de 40 de ani de închisoare, el a fost condamnat la numai 18 luni.

Ca parte a înțelegerii sale, inculpatul a acceptat să renunțe la suma de 250.000 de dolari și la zeci de piese și accesorii pentru arme confiscate din locuința sa. Larin a fost arestat în Florida în august 2025.

„Motivat de lăcomie, inculpatul a pus propriul interes deasupra siguranței și securității țării noastre și a aliaților săi, expediind piese de armament supuse controlului la export către o zonă instabilă a lumii”, a declarat procurorul federal Nocella.

 

 

 

Editor : Sebastian Eduard

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