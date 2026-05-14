Muntenegru intră în faza finală a procesului de aderare la UE. „E un semnal puternic pentru parteneri"

steagul muntenegrului
Muntenegru a făcut, miercuri, un pas mai aproape de intrarea în Uniunea Europeană, odată ce oficialii UE au început să lucreze la tratatul de aderare care va aduce această ţară din Balcanii de Vest în blocul comunitar, relatează POLITICO.

Ambasadorii UE au aprobat un grup, cunoscut sub numele de Grupul de lucru ad-hoc, format din reprezentanţi ai ţărilor Uniunii Europene, care se va reuni periodic pentru a pune la punct detaliile juridice ale parcursului de aderare a Muntenegrului la UE, scrie News.ro. 

„Acest lucru marchează un pas important în procesul de aderare al Muntenegrului şi transmite un semnal puternic tuturor partenerilor de extindere că aderarea la UE rămâne la îndemână”, a declarat pentru POLITICO un purtător de cuvânt al preşedinţiei cipriote după reuniunea inaugurală.

Podgorica a închis 14 dintre cele 33 de capitole care trebuie închise provizoriu înainte de aderarea la bloc. Statul de drept rămâne cel mai dificil obstacol, comisarul pentru extindere, Marta Kos, îndemnând Muntenegru să continue reformele.

Ţara cu aproximativ 600.000 de locuitori a devenit candidată la UE în 2010, la patru ani după separarea de Serbia, şi a deschis negocierile de aderare în 2012. Şi-a stabilit obiectivul de a deveni membră UE până în 2028, introducând chiar sloganul „28 până în 2028” pe compania sa aeriană naţională.

Comisia Europeană a intenţionat să folosească Muntenegru ca subiect de testare pentru planurile sale de a preveni o altă „Ungaria 2.0”, o propunere de aderare treptată, pe două niveluri, concepută pentru a reduce regresul democratic după aderarea ţărilor, dar proiectul s-a confruntat cu rezistenţă din partea ţărilor membre ale UE în ultimele luni.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit, de asemenea, miercuri, cu preşedintele Muntenegrului, Jakov Milatovic, în timpul unei vizite în ţară.

Milatovic a scris pe X că au discutat despre „factorii-cheie la care trebuie să lucrăm ca ţară în etapa finală a negocierilor cu Uniunea Europeană”, inclusiv stabilitatea regională şi aderarea credibilă la NATO.

