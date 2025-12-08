Live TV

Musk a blocat contul de publicitate al Comisiei Europene pe platforma X, după ce aceasta a fost amendată de CE

Data publicării:
elon musk
Elon Musk / Sursa foto: Profimedia Images

Comisia Europeană a pierdut accesul la panoul de control pentru cumpărarea și urmărirea reclamelor pe platforma X a lui Elon Musk, după ce Executivul UE a amendat platforma cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea normelor UE privind transparența, potrivit Politico.

„Contul dvs. de publicitate a fost închis”, a scris duminică dimineață pe platformă Nikita Bier, șefa departamentului de produse al X.

Bier a acuzat Executivul UE că a vrut să amplifice audiența postării sale despre amenda aplicată X, încercând „să profite de o vulnerabilitate din Ad Composer — pentru a publica un link care induce în eroare utilizatorii, făcându-i să creadă că este un videoclip, și pentru a-i crește artificial audiența”.

Comisia a amendat X joi pentru încălcarea normelor UE prevăzute în Legea privind serviciile digitale (DSA), care vizează limitarea răspândirii conținutului ilegal.

Printre încălcări se numără conceperea înşelătoare a „semnului său de verificare albastru”, lipsa de transparenţă a registrului său de publicitate şi neasigurarea accesului cercetătorilor la datele publice.

„Ironia anunțului dvs.”, a spus Bier. „X consideră că toată lumea ar trebui să aibă o voce egală pe platforma noastră. Cu toate acestea, se pare că dvs. considerați că regulile nu ar trebui să se aplice contului dvs”, a spus reprezentanta X.

Administrația Trump a criticat DSA și Legea piețelor digitale, care împiedică marile platforme online, precum Google, Amazon și Meta, să-și extindă excesiv imperiile online.

Casa Albă a acuzat regulile de discriminare împotriva companiilor americane, iar amenda va amplifica probabil tensiunile comerciale transatlantice.

Secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a amenințat deja că va menține taxele vamale de 50% asupra exporturilor europene de oțel și aluminiu, cu excepția cazului în care UE va relaxa regulile sale digitale.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a criticat acțiunea Bruxelles-ului, descriind amenda ca un răspuns pentru „neimplicarea în cenzură” — o noțiune pe care Comisia a respins-o.

„DSA nu are nicio legătură cu cenzura”, a declarat joi reporterilor Henna Virkkunen, responsabila UE pentru tehnologie. „Această decizie se referă la transparența X”, a spus ea.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
1
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
Dmitri Medvedev
4
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a...
paradă militară a talibanilor în Afghanistan
5
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung...
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
Digi Sport
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald tusk sustine o alucutiune
„Dragi prieteni americani, Europa este cel mai apropiat aliat al vostru”. Postarea care a bătut recordurile pe Internet în 24 de ore
Radosław Sikorski
Ministrul polonez de Externe îl trimite pe planeta Marte pe Elon Musk. De la ce a pornit totul
Donald Tusk, premierul Poloniei
„Europa e cel mai apropiat aliat al vostru, nu problema voastră”, îi spune Tusk lui Trump, după atacul din partea SUA
Elon Musk
Elon Musk, enervat la culme de amenda primită de la CE, cere „abolirea UE”. Noua strategie de securitate a SUA i-a dat aripi
Elon Musk
Bruxelles-ul a amendat reţeaua X a lui Elon Musk cu 120 de milioane de euro, riscând o confruntare cu Donald Trump
Recomandările redacţiei
FED INVITAT CIPRIAN CIUCU 071225 EMBD11_75698
Alegeri București 2025. Ciprian Ciucu: „Diferența mare dintre mine și...
EXIT_POLL_AUR_00_INQUAM_Photos_Alex_Nechez
Alegeri București 2025. AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a...
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
Sorin Grindeanu l-a felicitat pe Marcel Ciolacu pentru câștigarea...
EDL BALUTA DUPA EXIT POLL 071225_00071
Mesajul lui Daniel Băluță după comunicarea rezultatelor oficiale ale...
Ultimele știri
Stelian Bujduveanu, după victoria lui Ciprian Ciucu: Bucureştiul a transmis că are încredere în echipa liberală
Sorin Grindeanu, întrebat dacă Guvernul Bolojan va pica la următoarea moțiune de cenzură: „Coaliția trebuie să meargă mai departe”
Alegeri București 2025. Radu Miruță (USR) îl felicită pe Ciucu: „Îi doresc putere de muncă”. Ce spune despre scorul obținut de Drulă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii se pregătesc pentru un moment de cotitură major. Mercur în Scorpion și Saturn în Pești se aliniază...
Cancan
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt
Fanatik.ro
Rezultate finale alegeri București 2025. Date oficiale BEC. Cine e primar în București
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Bombă: Cu cine a votat, de fapt, Nicușor Dan! Dezvǎluirea lui Ciprian Ciucu: “Nu cu Cătălin Drulă!”
Adevărul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Playtech
Cât costă un brad de Crăciun în decembrie 2025. Ce prețuri cer comercianții din București pe modelele din...
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri. Și Lautaro s-a implicat”
Pro FM
Camila Cabello, mai îndrăzneață de când s-a cuplat cu un miliardar. A pozat în costum de baie, pregătită de o...
Film Now
Richard Gere, despre cel mai controversat moment din carieră. Ce a spus despre interdicția de a merge la gala...
Adevarul
Ciucu stârnește polemici după ce a spus că Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală: „Așa am auzit, dar nu pot să...
Newsweek
Nou ajutor la pensie de sărbători pentru toți pensionarii. Documentele, trimise. Unii iau și 10.000 lei bonus
Digi FM
A murit înghețată pe cel mai înalt vârf din Austria, după ce a fost abandonată de iubit. Momente-cheie...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
A cucerit publicul alături de Simon Baker în Mentalistul. Cum arată și ce face azi actrița care a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă