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Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”

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Un soldat ucrainean instalează o antenă Starlink pentru conexiune la internet prin satelit
Un soldat ucrainean instalează o antenă Starlink pentru conexiune la internet prin satelit Foto: Profimedia
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Armata ucraineană s-a confruntat cu restricționarea funcționării serviciului de comunicații prin satelit Starlink în noaptea de 14 octombrie, a declarat fostul consilier al ministrului apărării din Ucraina, Serghei Sternenko. Potrivit acestuia, semnalul a început să se întrerupă la viteze de peste 160 km/h. „O serie de misiuni importante au fost zădărnicite. Probabil că compania SpaceX a recurs la astfel de măsuri la cererea administrației [președintelui SUA, Donald] Trump. Terminalele obișnuite de comunicații prin satelit funcționează”, a scris Sternenko pe canalul său de Telegram.

El a menționat că, la cererea lui Trump, Forțele Armate ale Ucrainei (FAU) nu au atacat în ultimele zile rafinăriile rusești și infrastructura energetică în ansamblu. „Dar Trump a căutat orice ocazie pentru a lovi capacitățile noastre de apărare și a făcut acest lucru, în ciuda faptului că i-am îndeplinit cerințele”, — a subliniat Sternenko. În acest context, el a pus sub semnul întrebării oportunitatea continuării abținerii de la atacuri asupra rafinăriilor rusești.

Anterior, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că armata ucraineană nu a primit, timp de două zile consecutive, date de recunoaștere privind lansarea de rachete balistice asupra Kievului. Forțele aeriene ale Armatei Naționale a Ucrainei au detectat rachetele chiar în momentul în care se apropiau de oraș. Statele Unite au explicat Ucrainei lipsa datelor de informații prin „condiții meteorologice nefavorabile”, însă la Kiev s-au exprimat îndoieli în această privință, au declarat surse bine informate pentru Politico.

Potrivit Financial Times, în cadrul ultimelor negocieri cu Ucraina, reprezentanții Casei Albe au amenințat că vor înceta schimbul de informații de intelligence cu Kievul, în cazul în care armata ucraineană va continua să lanseze atacuri asupra rafinăriilor rusești. Trump, la rândul său, a asigurat cu o zi înainte că Ucraina continuă să primească informații de la serviciile de intelligence americane.

Internetul prin satelit Starlink a devenit operațional pe teritoriul Ucrainei la scurt timp după izbucnirea războiului pe scară largă în 2022. Acesta a devenit coloana vertebrală a sistemului ucrainean de comunicații de pe linia frontului. De asemenea, este utilizat pentru pilotarea dronelor, a scris Reuters. Directorul SpaceX, Elon Musk, a numit Starlink „coloana vertebrală a armatei ucrainene”. „Întreaga lor linie de front se va prăbuși dacă o voi dezactiva”, a afirmat antreprenorul.

Editor : A.R.

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