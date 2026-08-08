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Musk nu permite Ucrainei să utilizeze reţeaua Starlink pentru atacuri în Rusia. Ce le-a spus oficialilor de la Kiev

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Elon Musk
Elon Musk. Foto: Profimedia Images
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Miliardarul american din domeniul tehnologiei, Elon Musk, refuză în prezent să acorde Ucrainei permisiunea de a utiliza reţeaua de sateliţi Starlink pentru a lansa atacuri pe teritoriul rus, a relatat The Atlantic, preluat de Kyiv Post.

În cadrul unei întâlniri recente, preşedintele Volodimir Zelenski i-ar fi cerut preşedintelui american Donald Trump să intervină şi să exercite presiuni asupra lui Musk pentru a ridica restricţiile geografice impuse reţelei operate de SpaceX.

Zelenski vrea ca armata ucraineană să utilizeze sistemul de sateliţi pentru a ghida loviturile de lungă distanţă împotriva bateriilor de rachete ruseşti care bombardează în mod regulat Kievul şi alte oraşe ucrainene.

Cu toate acestea, se pare că Trump nu i-a dat un răspuns clar dacă va face presiuni asupra lui Elon Musk în această privinţă.

Fostul ministru ucrainean al apărării, Mîhailo Fedorov, a încercat şi el să-l convingă pe miliardar. Doi dintre colaboratorii apropiaţi ai lui Fedorov din Kiev au declarat pentru The Atlantic că acesta a folosit canale neoficiale pentru a lua legătura cu Musk de când şi-a dat demisia din funcţie. În ciuda acestor eforturi, Musk rămâne reticent să cedeze.

„În acest moment, nu există nicio decizie pozitivă”, a declarat miercuri unul dintre colaboratorii lui Fedorov, potrivit News.ro.

Se pare că Musk nu este de acord cu Fedorov invocând riscurile potenţiale ale unei escaladări din partea Rusiei în cazul în care reţeaua Starlink ar fi utilizată pentru a facilita lovituri în adâncime.

Potrivit colaboratorului, Musk le spune în repetate rânduri oficialilor ucraineni că „este timpul să se ajungă la o înţelegere” pentru a pune capăt războiului.

Sâmbătă dimineaţă, atacurile cu drone ruseşti au vizat locomotiva unui tren de călători din regiunea Sumî şi au rănit cel puţin patru civili în oraşul Herson, din sudul ţării.

Ezitarea lui Musk cu privire la utilizarea reţelei Starlink reflectă provocările mai ample cu care se confruntă Ucraina în ceea ce priveşte obţinerea tehnologiei militare americane avansate şi a autorizaţiilor pentru atacuri la distanţă mare.

În timp ce Kievul continuă să facă presiuni pentru utilizarea fără restricţii a armelor occidentale, acordurile de producţie comună s-au lovit, de asemenea, de obstacole.

Luni, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a confirmat că Washingtonul nu va permite Ucrainei să producă pe plan intern rachete interceptoare Patriot, revenind asupra angajamentelor anterioare asumate de administraţia Trump.

„Nu cred că s-a schimbat ceva”, a declarat Whitaker la Fox Business.

„Rachetele interceptoare Patriot sunt supuse unor controale stricte în ceea ce priveşte exportul, iar noi nu permitem nimănui, în afară de producătorii americani, să le fabrice”, a confirmat el.

Trump a lansat pentru prima dată ideea de a acorda Ucrainei o licenţă pentru producerea rachetelor de interceptare în timpul summitului NATO din iulie de la Ankara, spunând presei de faţă cu Zelenski: „Le vom acorda dreptul de a produce rachete Patriot. Le vom arăta cum să o facă”. Cu toate acestea, Trump şi-a moderat poziţia în timpul unei şedinţe a Cabinetului de la sfârşitul lunii iulie, de la Camp David, afirmând că cedarea unei tehnologii atât de sensibile este dificilă, deoarece ţările beneficiare „se pot întoarce împotriva ta într-o bună zi”.

Editor : C.L.B.

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