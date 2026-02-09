Musk promite să deconteze costurile legale pentru victimele lui Epstein care vor denunța public abuzatorii și vor fi date în judecată

Miliardarul Elon Musk, unul dintre cei mai vocali susținători ai desecretizării dosarelor Epstein și ai pedepsirii celor vinovați de infracțiuni, face acum o ofertă interesată pentru victimele infractorului sexual defunct. Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, X (fostă Twitter), Musk a făcut un anunț surprinzător legat de victimele finanțistului căzut în dizagrație, între timp decedat, infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Musk a anunțat că este dispus să plătească cheltuielile de apărare juridică ale oricărei victime a infractorului sexual Jeffrey Epstein care va denunța în mod public persoanele care le-au abuzat și va fi dată în judecată pentru aceasta.

„Voi plăti pentru apărarea oricui spune adevărul despre asta”

Declarația sa a venit în contextul unei dezbateri aprinse declanșate de difuzarea unui spot publicitar la Super Bowl, în care persoane care susțin că au fost victime ale lui Epstein își exprimau dorința ca autoritățile să susțină pe deplin adevărul despre abuzurile suferite.

Supraviețuitoarele abuzurilor comise de Jeffrey Epstein au reluat apelurile pentru publicarea integrală a documentelor guvernamentale legate de rețeaua de trafic sexual a finanțatorului discreditat.

Spotul publicitar, difuzat de mai mulți supraviețuitoare care colaborează cu grupul World Without Exploitation în timpul Super Bowl al Ligii Naționale de Fotbal American (NFL) duminică, a cerut autorităților americane să dezvăluie toate dosarele rămase legate de Epstein și asociații săi.

Reclama de la Super Bowl

Reclama a provocat discuții despre faptul că, deși unele supraviețuitoare au vorbit despre experiențele lor, foarte puține au denunțat prin nume pe cei din anturajul lui Epstein despre care susțin că ar fi fost implicați.

„După ani de separare, suntem împreună”, a spus o supraviețuitoare în reclamă. „Pentru că ea merită să afle adevărul”, spune o alta, ținând în mână o fotografie a sa din copilărie.

Scena se schimbă și apare un text care spune „trei milioane de dosare încă nu au fost făcute publice”, ilustrat cu imagini ale unor documente editate. „Spuneți-i procurorului general Pam Bondi că este timpul să spună adevărul”, se adaugă.

Reclama a fost redistribuită de o serie de politicieni și personalități publice americane, printre care și liderul democraților din Senat, Chuck Schumer.



În opinia lui Musk, dacă prădătorul sexual Jeffrey Epstein și colaboratoarea sa Ghislaine Maxwell au fost condamnați și trimiși la închisoare pentru că au condus o rețea de exploatare sexuală a minorilor, întrebarea care se pune acum este de ce nu sunt urmăriți penal clienții acestora.

De la publicarea ultimului lot de documente din dosarul Epstein, Musk a avut mai multe postări referitoare la cazul infractorului sexual și mai ales la clienții rețelei create de acesta, insistând pe necesitatea de a se face justiție până la capăt.

Într-un răspuns direct la un comentariu în care se sugerează că motivele pentru care victimele ezită să ofere nume sunt temerile legale privind posibile procese în civil, Musk a scris pe X:

„Voi plăti pentru apărarea oricui spune adevărul despre asta și este dat în judecată pentru asta.” Prin această declarație, miliardarul pare să încerce să elimine unul dintre obstacolele principale pe care victimele l-ar invoca atunci când sunt reticente să își expună experiențele și presupusele agresiuni comise de persoane importante din societate.

I will pay for the defense of anyone who speaks the truth about this and is sued for doing so — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2026

Postarea miliardarului nu a specificat însă cum va determina acesta care dintre acuzații este „adevărul”.

Editor : M.C