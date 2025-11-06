Live TV

Video Nancy Pelosi, singura femeie care a ocupat funcţia de preşedinte al Camerei Reprezentanţilor din SUA, se retrage din politică

Nancy Pelosi. Foto: USA TODAY / ddp USA / Profimedia

Fosta președintă a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a anunțat că nu va mai candida pentru realegere la sfârșitul mandatului actual, punând capăt unei cariere de aproximativ patru decenii în Congres, anunță New York Post. Figură cheie a Partidului Democrat, ea a fost prima și singura femeie președintă a Camerei Reprezentanților din Statele Unite. Pelosi are 85 de ani.

„Vreau ca voi, concetățenii mei din San Francisco, să fiți primii care află că nu voi candida pentru realegere în Congres”, a declarat Pelosi într-un mesaj video adresat alegătorilor săi.

Retragerea ei marchează şi sfârşitul unei cariere politice legendare: Pelosi a fost prima femeie preşedinte al Camerei Reprezentanţilor şi a condus grupul partidul său în camera inferioară a Congresului din 2003 până în 2023.

Democrata din San Francisco este considerată, de asemenea, o politiciană desăvârşită. Ea a jucat un rol decisiv în a-l convinge pe preşedintele Joe Biden să se retragă, în toiul îndoielilor despre acuitatea mintală a fostului ocupant al Casei Albe, ceea ce a dus la candidatura Kamalei Harris, care în final a suferit un eşec.

„Le spun mereu colegilor mei din Cameră că, indiferent de titlul pe care mi l-au acordat – preşedinte, lider, şef de grup – nu a existat o onoare mai mare pentru mine decât să stau în faţa Camerei şi să spun: „Vorbesc în numele locuitorilor din San Francisco”. Mi-a plăcut cu adevărat să fiu vocea voastră în Congres şi am respectat întotdeauna psalmul Sfântului Francisc, „Doamne, fă-mă un instrument al păcii Tale”, imnul oraşului nostru. De aceea vreau ca voi, concetăţenii mei din San Francisco, să fiţi primii care află. Nu voi candida pentru realegerea în Congres”, a declarat Pelosi în videoclipul emoţionant, care sună ca o scrisoare de dragoste adresată oraşului pe care l-a reprezentat timp de aproape 40 de ani la Washington.

„Cu inima plină de recunoştinţă, aştept cu nerăbdare ultimul meu an de serviciu ca mândră reprezentantă a voastră. Pe măsură ce mergem mai departe, mesajul meu pentru oraşul pe care îl iubesc este acesta: San Francisco, cunoaşte-ţi puterea! Am făcut istorie. Am făcut progrese. Am fost întotdeauna în frunte şi acum trebuie să continuăm să fim astfel, rămânând participanţi activi la democraţia noastră şi luptând pentru idealurile americane care ne sunt dragi”, a spus Pelosi.

Anunţul pune capăt speculaţiilor intense din ultimele zile, potrivit cărora democrata cu o carieră atât de soldiă îşi va anunţa în curând intenţia de a-şi încheia parcursul în Congresul federal după 38 de ani.

Pelosi a fost aleasă pentru prima dată în Congres în 1987 şi a intrat în istorie ca prima femeie preşedinte al Camerei Reprezentanţilor în 2007. Ea rămâne singura femeie care a deţinut această funcţie, pe care a câştigat-o după alegerile din 2006 şi 2018. Chiar şi acum, la zeci de ani după ascensiunea sa la vârful grupului democrat din Camera Reprezentanţilor, ea rămâne una dintre cele mai influente voci din partid.

Politiciana şi-a făcut publică decizia de a se retrage la două zile după una dintre cele mai mari victorii politice din ultimii ani: o victorie răsunătoare pentru o măsură electorală luată în California, care redesenază harta circumscripţiilor statului în favoarea democraţilor înaintea alegerilor intermediare din 2026. Ea a strâns personal zeci de milioane de dolari pentru această iniţiativă, potrivit unei persoane familiarizate cu eforturile ei de strângere de fonduri.

 

 

 

 

