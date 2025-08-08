Narendra Modi a avut o discuţie cu Vladimir Putin. Ce planuri are premierul Indiei cu „prietenul” său

Premierul indian Narendra Modi a avut vineri o discuţie cu preşedintele rus Vladimir Putin, pe care spune că se va bucura să îl primească „mai târziu anul acesta” în India, transmite AFP.

Într-un comunicat difuzat în reţelele sociale, Modi a scris: „Am avut o conversaţie detaliată foarte bună cu prietenul meu, preşedintele Putin. I-am mulţumit că mi-a împărtăşit ultimele informaţii despre Ucraina”.

Convorbirea telefonică între cei doi lideri a avut loc la câteva zile după ce preşedintele american Donald Trump a impus Indiei taxe vamale mari şi înaintea unei întâlniri între Trump şi Putin care urmează, potrivit Moscovei, „în zilele următoare”.

Exporturile Indiei în SUA sunt acum taxate cu 50%, dublu faţă de nivelul anterior; Trump a explicat miercuri că a luat decizia de a le majora din cauză că India importă petrol din Rusia, care îşi finanţează astfel războiul împotriva Ucrainei.

Importurile energetice ieftine au însemnat pentru India economii de miliarde de dolari şi preţuri relativ stabile ale carburanţilor pe piaţa internă, arată AFP.

Relaţiile dintre Moscova şi New Delhi sunt deosebit de strânse încă din epoca Uniunii Sovietice. În prezent, Rusia este unul din principalii furnizori de armament pentru India. În acest context, AFP menţionează că Putin l-a primit joi în capitala rusă pe consilierul indian pentru securitate naţională Ajit Doval.

