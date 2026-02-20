Live TV

NASA anunță că a finalizat testul pentru „megaracheta" SLS, care va duce astronauți în jurul Lunii

NASA a anunţat joi că a finalizat testul general pentru lansarea uriaşei sale rachete Space Launch System (SLS), care va transporta astronauţi în jurul Lunii pentru prima dată după mai bine de 50 de ani în cadrul misiunii Artemis 2.

Testul de joi este cel de-al doilea realizat de Agenţia Spaţială Americană după cel organizat la începutul lunii februarie şi care a trebuit scurtat după apariţia unor probleme tehnice.

Joi însă, NASA a comunicat că totul s-a derulat conform planului.

Repetiţia generală a fost realizată în condiţii reale, au fost umplute rezervoarele rachetei şi s-au realizat verificări tehnice la baza Cap Canaveral în Florida, inginerii repetând manevrele care trebuie realizate în ziua lansării, relatează Agerpres.

Problemele survenite luna trecută, printre care şi o scurgere de hidrogen lichid, au redus la zero speranţele ca misiunea Artemis 2 să decoleze în luna februarie, lansarea sa fiind amânată până cel mai devreme 6 martie.

Alimentarea cu hidrogen lichid, care a pus probleme în momentul primei repetiţii generale, dar şi în momentul lansării misiunii Artemis 1, în 2022, s-a derulat joi fără incidente, a indicat NASA, salutând un ''progres important''.

Au fost repetate apoi procedurile de lansarea în cadrul unei lansări simulate care a durat până târziu în noapte.

Agenţia spaţială americană va ţine vineri dimineaţă o conferinţă de presă cu prilejul căreia va oferi detalii despre rezultatele acestui ultim mare test. În funcţie de acestea, Agenţia va putea preciza la ce dată estimează lansarea.

Misiunea Artemis 2 va fi primul zbor cu echipaj uman în jurul Lunii în peste 50 de ani. Trei astronauţi americani şi un canadian vor lua parte.

''Siguranţa rămâne principala noastră prioritate'', a asigurat la începutul lunii şeful NASA, Jared Isaacman, pe platforma X. ''Vom face lansarea doar atunci când vom fi pe deplin pregătiţi să întreprindem această misiune istorică''.

