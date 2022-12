Natalitatea scăzută, problema care lasă Taiwanul fără apărare în fața Chinei. Pe măsură ce amenințările cresc, armata se micșorează

Taiwanul se confruntă cu o problemă din ce în ce mai mare în planurile sale de apărare, iar creșterea bugetului alocat armatei sau cumpărarea unor arme noi nu rezolvă nimic. Democrația insulară cu o populație de de peste 23 de milioane de oameni se chinuie să recruteze tineri pentru a-și îndeplini obiectivele militare, dar fără prea mare succes. De vină ar fi natalitatea scăzută, spune Ministerul de Interne, potrivit CNN.

Populația Taiwanului a scăzut pentru prima dată în 2020, potrivit ministerului, care a avertizat la începutul acestui an că aportul militar în 2022 va fi cel mai scăzut dintr-un deceniu și că o scădere continuă a populației tinere ar reprezenta o „provocare uriașă” pentru viitor.

O veste proastă într-un moment deloc potrivit, în care Taiwan încearcă să-și întărească forțele pentru a descuraja orice potențială invazie a Chinei, al cărei Partid Comunist dă semne din ce în ce mai serioase că vrea să se „reunească” cu insula autoguvernată, cu forța dacă este necesar.

Un raport al Consiliului Național de Dezvoltare din Taiwan estimează că până în 2035 insula ar putea avea cu aproximativ 20.000 de nașteri mai puține pe an, față de cele 153.820 înregistrate în 2021.

Până în 2035, Taiwanul va depăși și Coreea de Sud ca jurisdicția cu cea mai scăzută rată a natalității din lume, a adăugat raportul.

Astfel de previziuni alimentează dezbaterea pe tema prelungirii perioadei de serviciu militar obligatoriu pe care trebuie să o îndeplinească tinerii eligibili. În prezent, insula are o forță militară profesionistă formată din 162.000 de oameni (în luna iunie a acestui an), cu 7.000 mai puțin decât ținta, potrivit unui raport al Legislative Yuan. În plus față de aceste luni, toți bărbații eligibili trebuie să servească patru luni de pregătire ca rezerviști.

Schimbarea cerinței de serviciu obligatoriu ar fi o întorsătură majoră pentru Taiwan, care a încercat anterior să reducă recrutarea și a scurtat serviciul obligatoriu de la 12 luni, chiar în 2018. Dar miercuri, ministrul apărării naționale din Taiwan, Chiu Kuo-Cheng, a spus că astfel de planuri vor fi făcute publice înainte de sfârșitul anului.

Această știre a întâmpinat opoziție în rândul unor tineri studenți din Taiwan, care și-au exprimat frustrările pe PTT, versiunea Reddit din Taiwan, chiar dacă există sprijin pentru mișcare în rândul publicului larg.

Un sondaj realizat de Fundația de Opinie Publică din Taiwan din martie a acestui an a constatat că majoritatea taiwanezilor au fost de acord cu o propunere de a prelungi perioada de serviciu. A constatat, de asemenea, că 75,9% dintre respondenți au considerat că este rezonabil să o prelungească la un an și doar 17,8% s-au opus.

Mulți experți susțin că pur și simplu nu există altă opțiune.

Rata scăzută a natalității din Taiwan, 0,98, este cu mult sub nivelul de 2,1 necesar pentru a menține o populație stabilă, dar nu este o situație anormală în Asia de Est. În noiembrie, Coreea de Sud a doborât propriul record mondial când natalitatea a scăzut la 0,79, în timp ce Japonia a scăzut la 1,3, iar China continentală a atins 1,15.

Guvernul taiwanez a introdus o serie de măsuri menite să încurajeze oamenii să aibă copii, dar cu succes limitat. Părinții primesc o bursă lunară de 5.000 de dolari taiwanezi (161 de dolari americani) pentru primul lor copil și o sumă mai mare pentru fiecare copil în plus. De anul trecut, femeile însărcinate sunt eligibile pentru șapte zile de concediu pentru controale ginecologice, înainte de naștere.

