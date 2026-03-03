Naționala feminină de fotbal a Iranului a refuzat să cânte imnul țării înaintea meciului de deschidere din Cupa Asiei, într-un moment cu puternică încărcătură simbolică, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Jucătoarele au rămas în tăcere în timp ce imnul era difuzat pe stadionul din Australia.

Incidentul a avut loc luni seară, înaintea partidei dintre Iran și Coreea de Sud, disputată pe Cbus Super Stadium din Gold Coast, Australia.

Imnul Iranului, „Mehr-e Khavaran”, a fost difuzat înaintea startului meciului, însă imaginile surprinse pe stadion arată jucătoarele aliniate, fără să cânte, păstrând tăcerea în fața publicului.

Momentul vine la câteva zile după ce Statele Unite și Israelul au lansat un atac comun asupra Iranului, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Selecționerul Iranului, Marziyeh Jafari, a fost surprinsă zâmbind pe marginea terenului în timpul intonării imnului. Înaintea partidei, aceasta a refuzat să comenteze atacurile militare asupra Iranului sau informațiile privind moartea liderului suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei, afirmând că echipa trebuie să se concentreze exclusiv pe turneu, scrie The Telegraph.

Meciul s-a încheiat cu victoria Coreei de Sud, scor 3-0.

