NATO a anulat summitul liderilor statelor membre, planificat inițial pentru anul viitor la Tirana, capitala Albaniei, a confirmat Edi Rama, prim-ministrul albanez. Secretarul general Mark Rutte a declarat că Alianța este „flexibilă” și va organiza un summit al liderilor atunci când va fi necesar, scrie TVPWorld.

Rama a fost citat de agenția de știri AP spunând că „nu există încă o poziție comună cu privire la data la care va avea loc summitul, cu siguranță nu în 2027”, adăugând că „în 2028, dacă va fi un summit, acesta va avea loc la Tirana”.

Dezacorduri între aliați asupra unor chestiuni esențiale

Decizia vine pe fondul dezacordurilor dintre aliații NATO cu privire la chestiuni esențiale, inclusiv cheltuielile pentru apărare, Iranul și războiul din Ucraina, a relatat agenția de știri.

Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a minimizat importanța anulării într-un interviu acordat AP, afirmând că NATO este „flexibilă” în ceea ce privește summiturile și va organiza o reuniune a tuturor celor 32 de lideri „atunci când va fi necesar”.

Pe lângă summituri, se reduc și reuniunile ministeriale, a scris AP, citând exemplul reuniunii anuale a miniștrilor Apărării, care avea loc de obicei în luna octombrie.

„Pachetul de reorganizare”

Anul acesta nu a avut loc nicio reuniune a miniștrilor Apărării și nu este planificată niciuna pentru 2027, a scris AP, în timp ce miniștrii de Externe ai blocului se vor întâlni doar o singură dată anul viitor, în loc de două, în cadrul unui „pachet de reorganizare” anunțat de NATO.

Analiștii citați de AP au afirmat că summiturile reprezintă o povară financiară și politică majoră pentru țara gazdă și că s-ar putea să nu fie necesare la fiecare doi ani, așa cum era practica până acum aproximativ un deceniu.

„Există un argument puternic potrivit căruia, dacă nu există motive care să justifice reunirea a 32 de lideri, atunci poate că nu este necesară organizarea reuniunii”, a declarat pentru AP David Cattler, cercetător principal la think tank-ul Center for European Policy Analysis și fost înalt oficial al serviciilor de informații ale NATO. „S-ar putea aștepta doi, poate trei ani.”

Editor : M.C