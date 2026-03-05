Live TV

NATO a confirmat: Racheta trasă din Iran viza, într-adevăr, Turcia

Data actualizării: Data publicării:
An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
Rachetă balistică. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

O rachetă balistică trasă din Iran viza Turcia, a confirmat joi un purtător de cuvânt al NATO, care a contrazis astfel o versiune anterioară, difuzată de un responsabil turc, ce indica faptul că racheta ar fi ţintit o bază militară din Cipru, informează AFP.

Întrebat dacă racheta respectivă a vizat în mod deliberat ţinte din Turcia, Martin O'Donnell a răspuns afirmativ şi a făcut referire la o declaraţie a purtătoarei de cuvânt a NATO, Allison Hart, publicată miercuri.

NATO „condamnă ţintirea” Turciei de către Iran, indicase Hart, după interceptarea unei rachete iraniene care se îndrepta spre spaţiul aerian turc.

Citește și

Misterioase avioane militare americane, în Bulgaria. Sofia neagă legătura cu Iranul, presa nu e convinsă

De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran

Joi, Martin O'Donnell a refuzat să facă altă precizare, din motive de securitate. „Mă voi abţine de la divulgarea oricărei informaţii suplimentare susceptibile de a avea un impact asupra securităţii sau protecţiei forţelor”, a declarat reprezentantul Alianţei Nord-Atlantice.

Ministerul Apărării turc a declarat joi că sistemele de apărare ale NATO au interceptat şi au neutralizat „o rachetă balistică trasă din Iran şi detectată în direcţia Turciei”, dar nu a furnizat niciun detaliu suplimentar privind acest incident.

Turcia „nu era ţinta rachetei”, afirmase miercuri un demnitar turc, citat de AFP. „Credem că era vizată o bază militară” din Cipru, „dar racheta a deviat de la traseul său”, a adăugat oficialitatea turcă, sub acoperirea anonimatului.

Citește și

Europa se pregătește pentru un posibil atac iranian, cu drone și rachete. Cum ar putea fi afectată România

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
sanchez
2
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
3
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
4
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Royal Navy obliterate supersonic missile in historic first
5
Tensiuni în estul Mediteranei: Londra trimite nava de război a Marinei Regale HMS Dragon...
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la ”335”
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la ”335”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Avion
ANAT propune trei mecanisme de protecţie pentru turişti, în urma crizei din Iran, menite să repare „vidul legislativ și operațional”
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 6. Ofensiva ar putea dura 8 săptămâni, potrivit SUA. Iranul amenință instalațiile nucleare israeliene
bancnote de dolari si euro
O țară membră UE și NATO cere cetățenilor săi să scoată bani cash, pentru a fi pregătiți de un eventual război
Nicușor Dan și Emmanuel Macron
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Emmanuel Macron privind „umbrela nucleară”: România este acoperită
nicusor dan consiliul european 2
Nicușor Dan, despre racheta iraniană doborâtă de apărarea NATO din Turcia: „Suntem absolut protejați”
Recomandările redacţiei
victor ponta oana toiu
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre...
ilie bolojan face declaratii
Guvernul menține prețurile la gaz pentru populație până în aprilie...
baza militara akrotiri cipru
Răsturnare de situație: drona care a lovit baza militară din Cipru nu...
Gen Ben Hodges
Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, generalul Ben Hodges...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski: „În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în 3 zile decât în Ucraina de la începutul războiului”
Dragoş Pîslaru: Cererea de plată 4 din PNRR consider că o vom primi integral. Împreună cu cererea 3 probabil vom depăşi 3 miliarde euro
Guvernul a aprobat reorganizarea Romsilva: Numărul direcțiilor silvice, redus semnificativ. Criterii de performanță pentru directori
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Revolta unui fost mare fotbalist. E supărat de felul în care se acordă pensia de merit în România
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Cea mai frumoasă femeie din lume face o declarație controversată: ”Nu știi niciodată ce vei obține”
Adevărul
Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete
Playtech
Cât pierzi la salariu dacă stai o săptămână în concediu medical: calcul simplu
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Iranul are o „armă” mult mai periculoasă decât bomba nucleară. Avertismentul lansat de CIA încă din anii ’70
Newsweek
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
Digi FM
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii