NATO a confirmat: Racheta trasă din Iran viza, într-adevăr, Turcia

O rachetă balistică trasă din Iran viza Turcia, a confirmat joi un purtător de cuvânt al NATO, care a contrazis astfel o versiune anterioară, difuzată de un responsabil turc, ce indica faptul că racheta ar fi ţintit o bază militară din Cipru, informează AFP.

Întrebat dacă racheta respectivă a vizat în mod deliberat ţinte din Turcia, Martin O'Donnell a răspuns afirmativ şi a făcut referire la o declaraţie a purtătoarei de cuvânt a NATO, Allison Hart, publicată miercuri.

NATO „condamnă ţintirea” Turciei de către Iran, indicase Hart, după interceptarea unei rachete iraniene care se îndrepta spre spaţiul aerian turc.

Joi, Martin O'Donnell a refuzat să facă altă precizare, din motive de securitate. „Mă voi abţine de la divulgarea oricărei informaţii suplimentare susceptibile de a avea un impact asupra securităţii sau protecţiei forţelor”, a declarat reprezentantul Alianţei Nord-Atlantice.

Ministerul Apărării turc a declarat joi că sistemele de apărare ale NATO au interceptat şi au neutralizat „o rachetă balistică trasă din Iran şi detectată în direcţia Turciei”, dar nu a furnizat niciun detaliu suplimentar privind acest incident.

Turcia „nu era ţinta rachetei”, afirmase miercuri un demnitar turc, citat de AFP. „Credem că era vizată o bază militară” din Cipru, „dar racheta a deviat de la traseul său”, a adăugat oficialitatea turcă, sub acoperirea anonimatului.

