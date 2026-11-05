NATO a lansat o platformă de tip e-commerce, unde țările membre pot cumpăra sisteme antidronă. Cât costă echipamentele

NATO a anunţat joi lansarea unei platforme comune destinate să le permită celor 32 de state membre să se doteze mai rapid şi mai eficient cu capacităţi antidrone, în urma creşterii numărului de incidente cu drone în Europa.

„Ideea este de a propune un fel de experienţă de tip 'e-commerce' pentru achiziţionarea, printr-un sistem foarte simplu”, a acestor mijloace antidrone, a explicat în faţa presei Claudio Palestini, şeful Diviziei Inovaţie a NATO, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Bazându-se pe expertiza sa, NATO a lansat apeluri de oferte pentru a selecta cele mai eficiente şi mai puţin costisitoare echipamente înainte de a le prezenta membrilor săi.

Au fost primite 80 de oferte şi au fost semnate 16 contracte cu cinci companii din domeniul industriei de apărare: Alta Ares (start-up francez), Quantum Systems (Germania), Northrop Grumman şi Axon (SUA), OSL Technology (Marea Britanie).

Produsele lor, toate selectate după o fază de evaluare de câteva luni, sunt acum disponibile pentru cele 32 de state membre NATO pentru cumpărare sau leasing pe termen lung.

Aceste echipamente sunt destinate protecţiei frontierelor sau altor locuri strategice, şi oferă soluţii diferite: bruiaj, utilizarea dronelor interceptoare sau chiar a altor tipuri de armament (artilerie etc.).

Fiecare dintre aceste capacităţi costă între 1,6 milioane de euro şi 25 de milioane de euro, a precizat NATO.

La summitul de la Haga din 2025, statele NATO s-au angajat să aloce cel puţin 40 de miliarde de dolari (aproximativ 37 de miliarde de euro) pe parcursul a cinci ani pentru a-şi consolida capacităţile antidrone.

Lituania, Letonia şi Estonia se confruntă în mod regulat cu intruziuni ale dronelor pe teritoriile lor. Polonia şi România au fost, de asemenea, victime ale unor astfel de intruziuni.

Editor : B.P.