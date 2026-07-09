Live TV

NATO anunță că va extinde misiunea de poliție aeriană din regiunea baltică. Competențe mai ample pentru avioanele Alianței

Data actualizării: Data publicării:
Avion Lockheed Martin F-16C Block 52
Avin Lockheed Martin F-16C Block 52. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

NATO a convenit să transforme misiunea sa de lungă durată de poliție aeriană din regiunea baltică într-o misiune de apărare aeriană, acordând forțelor aliate competențe mai ample.

Conform informațiilor difuzate de postul public lituanian LRT, misiunea extinsă va oferi forțelor NATO un mandat mai amplu, incluzând autoritatea de a distruge obiectele care reprezintă o amenințare pentru spațiul aerian al statelor baltice, scrie European Pravda.

Președintele lituanian Gitanas Nausėda a declarat, în urma summitului NATO de la Ankara, că, întrucât țările din regiune se confruntă cu amenințări hibride și atacuri cu drone, forțele aliate care desfășoară misiunea vor putea să-și asume responsabilități mai ample.

„Misiunea [actuală] de poliție aeriană este concepută pentru perioada de pace, când avioanele de vânătoare răspund la incidente prin interceptarea și escortarea [aeronavelor]. În acest fel, demonstrăm că acordăm atenție incidentelor. Este o formă de descurajare”, a declarat Nausėda jurnaliștilor din Ankara.

Ministrul estonian al Afacerilor Externe, Margus Tsahkna, a afirmat pe rețelele sociale că misiunea actualizată va oferi „o mai mare flexibilitate și un răspuns mai rapid la amenințările aeriene”.

Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a adăugat că oamenii obișnuiți nu vor observa schimbări vizibile, întrucât avioanele vor continua să zboare, iar operațiunile de poliție aeriană vor continua.

„Principala diferență constă în detalii, mai precis în autoritatea acordată Comandantului Suprem Aliat al NATO pentru Europa și piloților. Desigur, nu putem intra în aceste detalii, dar noul aranjament va asigura o mai mare flexibilitate și timpi de reacție mai rapizi”, a explicat el.

Modificările înseamnă că nu va mai fi necesară consultarea la nivel politic înainte de doborârea unei drone care pătrunde în spațiul aerian al NATO.

Misiunea NATO de poliție aeriană în Țările Baltice – Lituania, Letonia și Estonia, cele trei state baltice care se învecinează cu Rusia și care nu dispun de avioane de vânătoare proprii – a fost lansată în 2004, imediat după aderarea celor trei țări la Alianță.

Misiunea a fost extinsă în 2014, în urma începerii agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. În prezent, aceasta implică peste o duzină de avioane de vânătoare din trei state membre NATO, care își desfășoară operațiunile prin rotație de la două baze aeriene din regiune.

Incursiunile dronelor în spațiul aerian al țărilor NATO, în special al celor de pe flancul estic al Alianței, au devenit recent mai frecvente. În majoritatea cazurilor, acestea au implicat drone ucrainene care s-au abătut de la cursul stabilit după ce au fost afectate de sistemele rusești de război electronic.

În ultimele luni, avioanele de vânătoare ale NATO au doborât de două ori drone ucrainene care pătrunseseră în spațiul aerian al statelor baltice – prima dată deasupra Estoniei și a doua oară deasupra Letoniei.

La summitul NATO de la Ankara, secretarul general Mark Rutte a anunțat lansarea inițiativei „Drone Edge”, în valoare de 40 de miliarde de dolari SUA.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
2
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce liderul turc va ieși...
alegeri parlamentare 2020
3
Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intenția de vot după două luni...
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
4
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au...
iran-teheran - 3 martie 2026
5
Armata SUA a lansat noi atacuri asupra Iranului. Trump: „Vom riposta și mai puternic”...
Englezii n-aveau cum să uite! Cum l-au numit pe Gabi Mureșan, după ce au aflat că a murit
Digi Sport
Englezii n-aveau cum să uite! Cum l-au numit pe Gabi Mureșan, după ce au aflat că a murit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ionut_Stroe
Cu ce rămâne România după summitul NATO de la Ankara
China nu are legături cu Rusia
„Nu folosiţi mereu China ca pretext". Prima reacție a Beijingului după deciziile luate la summitul NATO
CONSTANTA - PORT - CEREALE - 1 AUG 2022
Chisăliță: România nu mai este doar stat de frontieră. NATO o vede ca posibil centru logistic la Marea Neagră
Donald Trump la bordul air force 1
Donald Trump anunță de ce depinde retragerea trupelor americane din Europa
NATO Summit
„El Loco” de la Casa albă vs. „parazitul” Europei: cum îl ajută atacurile lui Donald Trump pe premierul spaniol Pedro Sanchez
Recomandările redacţiei
raed arafat
Procurorii au pus sechestru pe averea lui Raed Arafat în dosarul de...
Vladimir Putin.
Putin ia în calcul posibile lovituri asupra bazelor NATO din România...
Gabi-Muresan
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește...
INSTANT_CONSULTARI_3PNL_63_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cu ce propunere merg liberalii la discuțiile de luni cu președintele...
Ultimele știri
Topul orașelor din România unde oamenii nu își plătesc amenzile rutiere. Unele restanțe sunt mai vechi de 25 de ani
Premierul Bolojan, întâlnire cu Allison Hooker, subsecretar de stat pentru afaceri politice din cadrul Departamentului de Stat al SUA
Iranul, sub un nou val de bombardamente americane: peste 170 de ținte lovite. Teheranul ripostează
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dată afară din supermarket din cauza ținutei purtate pe caniculă: "Am fost șocată". Explicația agentului de...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața lui Gabi Mureșan. Ce i-a spus părintelui Toni Lucian Dumitru, cu câteva minute...
Fanatik.ro
Are o avere de peste 220 de milioane de dolari, dar muncește constant. În ce afaceri investește Rafael Nadal
editiadedimineata.ro
Reformă media fără precedent în Ungaria: posturilor publice, suspendate după era Orban
Fanatik.ro
CFR Cluj, la un pas de dezastru! Neluțu Varga trebuie să facă rost de 2 milioane de euro în maximum o...
Adevărul
Răceala lui Trump față de Giorgia Meloni, surprins la summitul NATO, alimentează tensiunile dintre cei doi...
Playtech
Obiectul comun purtat de Mirabela Grădinaru a atras toată atenţia la summit. Mesajul despre lumea virtuală şi...
Digi FM
Cine este Alex Stamate? Fenomenul viral care a răvășit TikTok-ul, dezbătut la matinalul Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Carlo Ancelotti, "desființat" după Cupa Mondială: "Mulțumim mult, la revedere și du-te naibii!"
Pro FM
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din alimentație și regula pe care o respectă de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Foști soți, prieteni și după divorț. Cinci cupluri de la Hollywood care au rămas în relații civilizate după...
Adevarul
Un fost polițist bolnav de cancer dă în judecată MAI. O operație care a costat 75.000 de lei, refuzată la...
Newsweek
Mesaj de la Casa de Pensii pentru toți pensionarii: „Banii, transferați!” Când ajunge pensia din iulie pe card
Digi FM
"Părinte, cred că nu mai pot". Ultimele clipe din viața lui Gabi Mureșan, povestite de preotul care era...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Bursuc surprins în cotețul găinilor, în Bacău. Reacția neașteptată a animalului când s-a trezit înconjurat de...
Film Now
Jennifer Grey, în doliu. Mama actriței a murit la o săptămână după diagnosticul de cancer: „A înfruntat boala...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...