NATO anunță că va extinde misiunea de poliție aeriană din regiunea baltică. Competențe mai ample pentru avioanele Alianței

NATO a convenit să transforme misiunea sa de lungă durată de poliție aeriană din regiunea baltică într-o misiune de apărare aeriană, acordând forțelor aliate competențe mai ample.

Conform informațiilor difuzate de postul public lituanian LRT, misiunea extinsă va oferi forțelor NATO un mandat mai amplu, incluzând autoritatea de a distruge obiectele care reprezintă o amenințare pentru spațiul aerian al statelor baltice, scrie European Pravda.

Președintele lituanian Gitanas Nausėda a declarat, în urma summitului NATO de la Ankara, că, întrucât țările din regiune se confruntă cu amenințări hibride și atacuri cu drone, forțele aliate care desfășoară misiunea vor putea să-și asume responsabilități mai ample.

„Misiunea [actuală] de poliție aeriană este concepută pentru perioada de pace, când avioanele de vânătoare răspund la incidente prin interceptarea și escortarea [aeronavelor]. În acest fel, demonstrăm că acordăm atenție incidentelor. Este o formă de descurajare”, a declarat Nausėda jurnaliștilor din Ankara.

Ministrul estonian al Afacerilor Externe, Margus Tsahkna, a afirmat pe rețelele sociale că misiunea actualizată va oferi „o mai mare flexibilitate și un răspuns mai rapid la amenințările aeriene”.

Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a adăugat că oamenii obișnuiți nu vor observa schimbări vizibile, întrucât avioanele vor continua să zboare, iar operațiunile de poliție aeriană vor continua.

„Principala diferență constă în detalii, mai precis în autoritatea acordată Comandantului Suprem Aliat al NATO pentru Europa și piloților. Desigur, nu putem intra în aceste detalii, dar noul aranjament va asigura o mai mare flexibilitate și timpi de reacție mai rapizi”, a explicat el.

Modificările înseamnă că nu va mai fi necesară consultarea la nivel politic înainte de doborârea unei drone care pătrunde în spațiul aerian al NATO.

Misiunea NATO de poliție aeriană în Țările Baltice – Lituania, Letonia și Estonia, cele trei state baltice care se învecinează cu Rusia și care nu dispun de avioane de vânătoare proprii – a fost lansată în 2004, imediat după aderarea celor trei țări la Alianță.

Misiunea a fost extinsă în 2014, în urma începerii agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. În prezent, aceasta implică peste o duzină de avioane de vânătoare din trei state membre NATO, care își desfășoară operațiunile prin rotație de la două baze aeriene din regiune.

Incursiunile dronelor în spațiul aerian al țărilor NATO, în special al celor de pe flancul estic al Alianței, au devenit recent mai frecvente. În majoritatea cazurilor, acestea au implicat drone ucrainene care s-au abătut de la cursul stabilit după ce au fost afectate de sistemele rusești de război electronic.

În ultimele luni, avioanele de vânătoare ale NATO au doborât de două ori drone ucrainene care pătrunseseră în spațiul aerian al statelor baltice – prima dată deasupra Estoniei și a doua oară deasupra Letoniei.

La summitul NATO de la Ankara, secretarul general Mark Rutte a anunțat lansarea inițiativei „Drone Edge”, în valoare de 40 de miliarde de dolari SUA.

Editor : Sebastian Eduard