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Video NATO are trei planuri pentru apărarea flancului estic. Amiral: În cazul unui atac al Rusiei, „știm ce avem de făcut”

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Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Articolul 5, invocat imediat doar în cazul unui atac direct Stocurile de muniție, o problemă pentru NATO Putin vrea relații bune cu vecinii europeni

NATO dispune de planuri de 4.000 de pagini pentru apărarea flancului estic, în cazul unei eventuale escaladări a conflictului cu Rusia, a declarat amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al Alianței, în marja reuniunii Comitetului Militar al NATO, potrivit portalului de știri din Letonia TVNET

În cadrul unei conferințe de presă organizate sâmbătă la Copenhaga, întrebat despre desfășurarea de personal și capacități suplimentare pe flancul estic al NATO, în vederea unei posibile provocări rusești, Dragone a afirmat că acesta este unul dintre numeroasele planuri ale Alianței.

„Avem planuri pentru flancul estic - mai exact, trei planuri - pentru a fi pregătiți în cazul în care ar avea loc o escaladare în acea zonă”, a declarat el, subliniind că NATO a stabilit acțiunile, deplasările și răspunsurile pentru un astfel de scenariu.

Dragone a explicat că procesul decizional a fost standardizat pentru a fi cât mai rapid posibil. În acest sens, NATO dispune de planuri care acoperă toate situațiile, de la o criză minoră sau o intervenție pe teritoriul Alianței până la declanșarea Articolului 5 și nu numai.

„Planurile sunt gata, structura este gata, iar soldații, sistemele și armamentul sunt gata. În cazul unui atac, știm ce avem de făcut”, a spus Dragone, adăugând că riscul de pierderi pentru Rusia, în cazul unui atac, ar depăși cu mult potențialul câștig.

Articolul 5, invocat imediat doar în cazul unui atac direct

În ce privește un posibil atac asupra punctelor de trecere a frontierei dintre Polonia și Ucraina, Dragone a afirmat că NATO este deja destul de obișnuită cu atacurile hibride și, în opinia sa, le gestionează cu succes.

El a reamintit că NATO este o alianță defensivă, iar strategia sa are în vedere posibilitatea unei escaladări. În același timp, Dragone a subliniat că un atac direct asupra zonei de frontieră polono-ucrainene nu a fost luat în discuție ca scenariu realist.

„Trebuie să dăm dovadă de forță și să transmitem un semnal clar că nicio parte a teritoriului nostru, nici măcar un centimetru din acesta, nu trebuie să fie supusă unui atac”, a afirmat el.

Dragone a explicat că acțiunile hibride nu declanșează automat Articolul 5 din Tratatul NATO, întrucât, de obicei, acestea rămân sub acest prag de amenințare.

„Un atac direct nu se află pe agenda noastră în sensul în care ne-am pregăti pentru asta, dar, în cazul unui atac direct, Articolul 5 ar fi invocat imediat”, a spus el.

Stocurile de muniție, o problemă pentru NATO

În ceea ce privește stocurile de muniție în cazul unui eventual conflict prelungit cu Rusia, Dragone a recunoscut că NATO este pe deplin conștientă de această problemă, mai ales având în vedere războiul din Ucraina și numărul mare de proiectile pe care ambele părți le folosesc zilnic.

El a subliniat că tocmai de aceea NATO investește și încurajează schimbarea industriei de apărare - să renunțe la mentalitatea de timp de pace de acum patru ani și să-și mărească capacitatea de producție, astfel încât să fie pregătită pentru un război prelungit și capabilă să furnizeze ceea ce este necesar.

Dragone a afirmat că fondurile sunt disponibile deoarece aliații au decis să investească semnificativ mai mult în apărare. „Finanțarea va fi asigurată și trebuie să accelerăm capacitățile industriei de livrare”, a spus acesta.

El a subliniat că industria de apărare se îndreaptă în direcția corectă, dar eforturile trebuie intensificate, întrucât cantitatea de arme și muniție consumată zilnic este foarte mare.

În același timp, pe flancul estic se desfășoară și alte activități legate atât de utilizarea dronelor, cât și de protecția împotriva acestora. Aceste activități fac parte din măsurile de consolidare a securității flancului estic sub toate aspectele.

Întrebat despre atacurile fizice asupra fabricilor și depozitelor din industria de apărare din Europa, Dragone a indicat că astfel de incidente ar putea fi considerate o infracțiune, dar ar putea fi, de asemenea, elemente ale războiului hibrid.

El a afirmat că serviciile de informații sunt la lucru, dar NATO nu știe câte incidente au fost oprite înainte de a se produce, inclusiv pentru că acestea nu sunt raportate.

„Rezultatul obținut în domeniul apărării nu este vizibil sau tangibil imediat”, a declarat Dragone, făcând apel la încredere în activitatea structurilor de securitate.

Putin vrea relații bune cu vecinii europeni

Între timp, președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Moscova este pregătită să reia cooperarea și să restabilească relațiile diplomatice cu vecinii săi europeni, subliniind că Rusia nu nutrește intenții ostile față de continentul european.

În cadrul unei reuniuni a Comisiei militar-industriale a Rusiei, Putin a subliniat că Moscova rămâne deschisă la reluarea dialogului bilateral, în ciuda anilor de confruntare geopolitică acută de când a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

„Suntem gata să cooperăm și să restabilim relațiile cu vecinii noștri europeni”, a declarat Putin, adăugând că țara sa nu are intenții agresive față de statele europene.

Deși și-a exprimat dorința de normalizare a relațiilor, liderul rus a profitat de acest discurs pentru a critica guvernele occidentale, afirmând că amenințările externe la adresa securității Rusiei nu s-au diminuat.

El a acuzat NATO că își extinde în mod sistematic prezența la nivel global și că încearcă să-și exercite influența în regiuni situate mult dincolo de zona Atlanticului de Nord.

Putin a adresat critici și șefilor de stat europeni, susținând că mai mulți lideri au recurs la o retorică iresponsabilă, discutând deschis despre pregătirile pentru un eventual conflict armat cu Rusia.

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Editor : C.L.B.

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