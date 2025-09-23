NATO, avertisment pentru Rusia. Mark Rutte: „Suntem pregătiți și dispuși să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un avertisment Rusiei, declarând că Alianța este „pregătită și dispusă să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat”. El a subliniat că provocările Moscovei sunt „iresponsabile” și „inacceptabile” și nu vor împiedica sprijinul pentru Ucraina, relatează The Guardian.

Rutte a afirmat că NATO rămâne ferm angajată în apărarea colectivă și a subliniat că Rusia trebuie să înceteze provocările.

„Am reafirmat încă o dată că angajamentul nostru comun față de apărarea colectivă este de neclintit. Nu vrem să vedem continuarea acestui tipar periculos al Rusiei, intenționat sau nu, dar suntem pregătiți și dispuși să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat”, a spus Rutte.

Întrebat despre incidentele recente din Danemarca și Norvegia, Rutte a menționat că este prea devreme pentru a discuta cauzele, dar a reamintit că NATO „a acționat decisiv și rapid” în alte situații și că acest lucru ar trebui să fie un semnal de încredere.

„Rușii știu că, dacă va fi necesar, nu vom ezita”, a avertizat el.

Rutte a repetat că acțiunile Rusiei, „intenționate sau nu”, sunt „iresponsabile”, „inacceptabile” și „trebuie să înceteze”. El a adăugat că aceste provocări nu vor descuraja NATO să sprijine Ucraina.

„Dacă ei cred că pot obține acest lucru, se înșală”, a mai spus el.

