Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat luni aliaţii să dezvolte un plan de acţiune „credibil” pentru a atinge obiectivul de a investi cel puţin 5% din PIB în cheltuieli destinate apărării până cel târziu în 2035, dar „ideal înainte” de această dată, informează EFE.

Într-o intervenţie la cea de-a 72-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare NATO, Mark Rutte a lăudat ţările membre care vor depăşi deja în acest an obiectivul convenit la summitul de la Haga din 2025, apreciind acest lucru ca „remarcabil”.

„Dacă luăm însă în serios menţinerea alianţei noastre puternice şi sigure, toţi aliaţii trebuie să contribuie, nu doar în 2035, ci chiar de acum", a punctat secretarul general al NATO, subliniind că pentru atingerea acestui obiectiv este nevoie de o „investiţie susţinută”, scrie Agerpres.

„Cel puţin toată lumea ar trebui să aibă o cale credibilă pentru a ajunge acolo şi, ideal, să ajungă înainte de 2035”, a avertizat el ţările care rămân în urmă la cheltuielile pentru apărare.

Mark Rutte a făcut apel la parlamentele naţionale să „dezvolte sprijinul politic şi public (necesar pentru) accelerarea investiţiilor în apărare”, având în vedere că „ameninţarea este reală”, referindu-se la pericolul pentru Occident pe care îl consideră reprezentat de ţări precum Rusia, Iran sau Coreea de Nord.

În acest sens, a enumerat o serie de acte de sabotaj pe teritoriul european atribuite Moscovei, precum incendii deliberate, atacuri cibernetice, incursiuni de drone în aeroporturi, distrugerea cablurilor submarine, precum şi căderea a două rachete pe teritoriul polonez vineri sau atacurile împotriva navelor comerciale din Marea Neagră.

Aceste incidente capătă deja un caracter „atât de serios” încât termenul de „război hibrid” începe să fie insuficient şi ar trebui înlocuit cu unul nou, a argumentat Rutte.

Secretarul general al NATO a făcut, de asemenea, apel la parlamentele naţionale să legifereze pentru a facilita creşterea producţiei în industria de armament, având în vedere că, în acest moment, „cererea depăşeşte cu mult oferta”.

Mark Rutte a spus că s-au făcut progrese în domeniul muniţiilor şi că, începând cu 2027, alianţa în ansamblu va putea produce patru milioane de unităţi anual, aproape dublu faţă de 2025, dar a avertizat că este nevoie de mai multe capacităţi de apărare aeriene şi anti-dronă, precum şi mijloace pentru a efectua atacuri pe distanţă lungă de mare precizie.

Editor : A.P.