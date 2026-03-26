NATO dă asigurări că armele destinate Ucrainei și plătite de europeni nu sunt redirecţionate spre Orientul Mijlociu

NATO a dat asigurări joi că toate armele americane destinate Ucrainei, finanţate de aliaţii Kievului printr-un program special NATO, au fost livrate sau continuă să fie livrate către armata ucraineană. Declarația vine după ce ziarul Washington Post a scris că Pentagonul analizează dacă să redirecţioneze arme destinate iniţial Ucrainei către Orientul Mijlociu, întrucât războiul dus de Israel şi SUA împotriva Iranului pune presiune pe stocurile şi pe aprovizionarea cu unele dintre muniţiile cele mai importante ale armatei americane.

„Tot ceea ce aliaţii şi partenerii NATO au plătit prin intermediul PURL a fost livrat sau continuă să fie livrat Ucrainei”, a declarat purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, referindu-se la programul denumit „Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina” , relatează Reuters, citată de Agerpres.

După preluarea mandatului de preşedinte al SUA în ianuarie anul trecut, Donald Trump nu a mai aprobat niciun nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, adică donaţii, dar a continuat livrarea de arme şi muniţii în baza ajutorului deja aprobat de predecesorul său democrat Joe Biden.

Între timp, printr-o înţelegere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Trump a găsit o modalitate care să-i convină pentru a continua susţinerea militară a Ucrainei în războiul cu Rusia, dar prin care acest ajutor să fie suportat financiar de europeni. Aşa a apărut iniţiativa PURL, acronimul în limba engleză al mecanismului „Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina", prin care statele europene cumpără din SUA arme şi muniţii destinate armatei ucrainene.

