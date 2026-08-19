NATO dă asigurări că poate aborda „oricare amenințare”. Reacția vizează în special Teheranul

Alianţa Nord-Atlantică este pregătită să abordeze orice ameninţare şi va face întotdeauna tot ce este necesar pentru a-şi apăra aliaţii, a declarat miercuri un oficial al NATO, relatează Reuters. Afirmaţia a venit ca răspuns la întrebări despre un articol din Financial Times conform căruia Iranul ar lua în considerare atacarea de ţinte militare americane din Europa, în cazul în care preşedintele SUA, Donald Trump, ar escalada războiul.



„Aşa cum s-a demonstrat la începutul acestui an, când apărarea aeriană a NATO a interceptat cu succes rachete balistice care se îndreptau spre Turcia din Iran, în patru ocazii diferite, postura noastră de descurajare şi apărare este puternică şi eficientă”, a declarat oficialul.



Iranul ia în considerare atacarea unor ţinte militare americane în Europa dacă preşedintele SUA, Donald Trump, escaladează războiul, a dezvăluit miercuri Financial Times (FT).



Două surse din cadrul regimului de la Teheran au declarat pentru FT că forţele iraniene au analizat opţiunea de a ataca obiective americane în sud-estul Europei, de exemplu în Bulgaria, care luna trecută a aprobat utilizarea bazei sale aeriene Bezmer pentru realimentarea avioanelor americane.



Una dintre surse a adăugat că Ciprul - unde o bază aeriană britanică a fost lovită de o dronă în martie - se număra, de asemenea, printre posibilele ţinte pentru represalii în cazul unei noi ofensive americane.



Aceleaşi surse au indicat că forţele iraniene au evaluat totodată posibilitatea de a lovi cablurile subacvatice de fibră optică din Strâmtoarea Ormuz în cazul escaladării conflictului.

Editor : M.C