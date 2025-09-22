Live TV

NATO discută marţi încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către Rusia

Ambasadorii celor 32 de state membre ale NATO se vor reuni marţi la Bruxelles, la cererea Estoniei, pentru a discuta încălcarea spaţiului aerian al acestei ţări de către Rusia, a declarat luni agenţiei France Presse un oficial al alianţei.

Estonia a convocat reprezentanţii aliaţilor la consultări conform Articolului 4 din Tratatul NATO, după ce avioane militare ruseşti au intrat vineri ilegal în spaţiul aerian eston. Articolul respectiv prevede consultări între membrii NATO în caz că unul din ei se consideră ameninţat, scrie Agerpres.

Avioanele de vânătoare ruseşti au survolat teritoriul Estoniei timp de 12 minute, ceea ce a provocat proteste ale NATO şi ale Uniunii Europene împotriva unei noi provocări din partea Moscovei, care însă a negat veridicitatea afirmaţiilor despre eveniment.

Consiliul de Securitate al ONU urmează să se reunească luni ca reacţie la acelaşi incident, descris vineri de ministerul de externe de la Tallinn ca "o încălcare flagrantă de către Rusia a spaţiului aerian estonian".

Polonia, de asemenea membră a NATO, a semnalat că aproximativ 20 de drone ruseşti au intrat ilegal în spaţiul său aerian, în timpul unor atacuri asupra Ucrainei. Incidentul a determinat ridicarea de la sol a unor avioane de vânătoare poloneze şi olandeze din cadrul Alianţei, care au doborât o parte din drone; Varşovia a convocat de asemenea consultări ale NATO conform Articolului 4.

O dronă rusească a intrat în 14 septembrie şi în spaţiul aerian al României, fiind interceptată de avioane de vânătoare româneşti şi aliate.

Editor : Sebastian Eduard

