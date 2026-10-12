Comandantul suprem al forţelor NATO din Europa, generalul american Alexus Grynkewich, a adresat luni un avertisment Moscovei cu privire la capacitatea Alianţei Atlantice de a contracara orice atac, în contextul în care cresc îngrijorările legate de ameninţarea rusă. NATO este „gata să lupte, chiar în această seară”, dacă va fi atacată, a dat el asigurări, potrivit Sky News.

„Dacă cineva este suficient de nebun să ne atace, vom lupta”, a avertizat comandantul suprem al NATO la Forumul de Securitate de la Varșovia.

După ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a luat cuvântul online, generalul american Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate ale NATO în Europa, a avertizat: „Dacă cineva este suficient de nebun să ne atace, vom lupta.”

El a insistat că nu crede că un conflict este „iminent sau inevitabil”, dar a afirmat că NATO este „gata să lupte, chiar în această seară”, dacă va fi atacată.

El nu a menționat Rusia, dar Alianța a avertizat din ce în ce mai des cu privire la amenințarea reprezentată de Moscova.

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Generalul Grynkewich a subliniat modul în care NATO ar răspunde la orice atac, blocând forțele agresoare, contracarând atacul și înfrângând inamicul.

El a continuat: „Ar trebui să ne simțim încrezători în capacitatea noastră de a produce efecte de masă și în avertismentul implicit că am putea răspunde oricărei mișcări a inamicului pe scara escaladării. Aceiași factori ar trebui, de asemenea, să-i facă pe adversari să se gândească de două ori atunci când văd o alianță unită, puternică și pregătită; aceștia ar trebui să-și dea seama rapid că costul militar al escaladării este prea mare.”

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