Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, luni, din nou desfăşurarea cât mai curând posibil a unor noi negocieri de pace cu Rusia mediate de SUA, dar care de data aceasta să implice şi aliaţii europeni ai Ucrainei, precum şi aderarea ţării sale la NATO, în pofida opoziţiei Rusiei, relatează agenţiile AFP şi dpa, potrivit Agerpres.

„Trebuie să facem tot posibilul pentru ca reuniunea cvadripartită dintre Ucraina, Europa, SUA şi Rusia să aibă loc cât mai curând posibil. Suntem pregătiţi să o facem. Chiar şi mâine, pur şi simplu”, a afirmat Zelenski într-un discurs prin videoconferinţă la reuniunea anuală a Adunării Parlamentare a NATO, care se desfăşoară la Berlin.

„Partenerii noştri ne-au transmis că ar dori să încerce să organizeze această reuniune înainte de Crăciun. Sperăm că ea va avea loc mai devreme”, a adăugat el.

La rundele de discuţii cu Ucraina mediate în prezent de emisarii americani, Rusia a refuzat prezenţa la masa negocierilor a aliaţilor europeni ai Kievului, pe care-i acuză că persistă în abordări neconstructive atât prin declaraţii şi poziţii, precum cererea inacceptabilă pentru Rusia de a desfăşura trupe în Ucraina după un eventual acord de pace, cât şi prin sprijinul militar şi economic oferit Kievului şi impunerea de noi sancţiuni Moscovei.

Însă preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joia trecută, la finalul summitului APEC de la Shenzen, unde s-a întâlnit cu preşedinţii SUA şi Chinei, Donald Trump şi Xi Jinping, că Rusia a invitat UE să-şi trimită la Moscova reprezentanţii pentru a clarifica obiectivele pe care le urmăresc în timp ce europenii insistă să fie acceptaţi la negocieri.

Totuşi, Putin nu şi-a dat încă acordul ca UE să ocupe un loc la viitoarele runde de negocieri, în timp ce-i acuză pe europeni că sunt parte a conflictului prin sprijinul militar şi financiar oferit Ucrainei.

În discursul său de luni, Zelenski a mai cerut din nou aderarea Ucrainei la NATO ca stat cu drepturi depline, după ce Washingtonul ar fi sugerat Kievului să-i ofere, în cazul unui acord de pace, garanţii de securitate similare celor prevăzute în articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord.

Reacţia Rusiei a fost însă una de respingere şi a acestei sugestii. Viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a precizat astfel că Moscova respinge nu doar aderarea efectivă a Ucrainei la NATO, ci şi orice formulă de „cvasi-aderare” sau alte „soluţii creative”.

Potrivit lui Zelenski, „NATO este soluţia” pentru Ucraina, el argumentând în discursul său de luni că, „cu o armată ucraineană puternică, NATO în sine va fi categoric mai puternică”.

Preşedintele ucrainean a subliniat că Ucraina are nevoie de claritate asupra unor viitoare garanţii de securitate.

„Avem nevoie de răspunsuri la câteva întrebări foarte clare. Ce ţări vor susţine Ucraina dacă ea este atacată din nou? Ce vor face în mod exact partenerii noştri din punctul de vedere al reacţiei? Ce trupe vor fi desfăşurate în avans pe teritoriul nostru? Cât vor costa toate acestea? Şi va funcţiona aceasta cu adevărat?”, a întrebat el.

Editor : C.L.B.