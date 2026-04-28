NATO ia în considerare renunțarea la summiturile anuale pe fondul tensiunilor cu Donald Trump: „Este mai bine”

Mark Rutte și Donald Trump
Mark Rutte (stânga) și Donald Trump (dreapta). Foto: Profimedia

NATO ia în considerare renunțarea la organizarea summiturilor anuale, pe fondul eforturilor unor state membre de a reduce tensiunile și de a îmbunătăți procesul decizional. Reuters, citând mai multe surse diplomatice, a relatat că această măsură ar putea contribui, de asemenea, la evitarea unei întâlniri potențial dificile cu președintele american Donald Trump în ultimii ani ai mandatului său, notează Kyiv Post.

Deși liderii NATO s-au întâlnit în fiecare vară începând din 2021, inclusiv cu ocazia summitului programat la Ankara în perioada 7-8 iulie a acestui an, unele state membre fac acum presiuni pentru a reduce frecvența acestor reuniuni.

Un diplomat a declarat pentru Reuters că summitul din 2027, care urmează să aibă loc în Albania, s-ar putea desfășura mai târziu în cursul acelui an, în timp ce alianța ia în considerare și posibilitatea de a nu organiza deloc un summit în 2028 – an care coincide cu alegerile prezidențiale din SUA.

Alții au propus organizarea de summituri o dată la doi ani, deși nu s-a luat încă o decizie definitivă. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va lua în cele din urmă o decizie în această privință.

Surse au afirmat că unii aliați doresc să reducă riscul ca tensiunile politice să eclipseze discuțiile de fond, un diplomat subliniind că „este mai bine să avem mai puține summituri decât summituri nereușite”.

Cel de-al 47-lea președinte american a criticat în repetate rânduri aliații din NATO pentru cheltuielile insuficiente în domeniul apărării și, mai recent, pentru că nu au acordat un sprijin mai mare operațiunilor militare ale SUA împotriva Iranului.

Conform articolului Reuters, poziția sa a contribuit la apariția unor îngrijorări în rândul unor membri, deși discuția este determinată și de considerente mai ample – printre care și îmbunătățirea calității procesului decizional.

Analiștii susțin de multă vreme că întâlnirile frecvente la nivel înalt pot genera presiuni pentru obținerea unor rezultate spectaculoase, în detrimentul planificării pe termen lung.

Se preconizează că summitul din acest an va fi, de asemenea, tensionat, în urma dezacordurilor dintre Washington și aliații săi cu privire la acțiunile SUA în Iran și a amenințărilor anterioare ale lui Trump de a reconsidera angajamentele SUA față de principiul apărării colective a NATO.

Diplomatul turc cu experiență Umit Yardim a declarat recent într-un interviu acordat ziarului Kyiv Post că se așteaptă ca viitorul summit de la Ankara să readucă Ucraina în centrul atenției, alături de provocările geopolitice mai ample. Potrivit lui Yardim, Kievul va rămâne unul dintre subiectele centrale ale alianței, în special pe fondul discuțiilor privind o posibilă întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin în Turcia.

Cu toate acestea, Ucraina va face parte dintr-o agendă mai amplă, care include criza din Orientul Mijlociu și întrebări legate de rolul Statelor Unite în cadrul NATO. Yardım a subliniat că, deși Kievul rămâne o prioritate strategică esențială pentru alianță, summitul va avea loc într-un context global mult mai complex decât la reuniunile anterioare ale NATO, caracterizat de multiple provocări de securitate concurente.

