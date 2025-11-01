NATO, în alertă: drone observate deasupra unei baze militare din Belgia, unde ar fi stocate arme nucleare americane

Mai multe drone au fost observate deasupra bazei militare Kleine-Brogel din Belgia, utilizată de NATO și despre care se crede că găzduiește arme nucleare americane. Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a confirmat incidentul și a anunțat o anchetă pentru identificarea piloților de drone, în contextul creșterii tensiunilor de securitate în Europa, potrivit dpa și Agerpres.

„Sistemul de detectare funcţionează”, a scris sâmbătă ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, pe platforma X. „Au loc investigaţii.”

El a precizat că se va întâlni cu poliţia săptămâna viitoare pentru a analiza ameninţarea şi pentru a lua măsurile necesare în vederea identificării şi arestării piloţilor de drone.

Baza militară din Kleine-Brogel, situată în regiunea Flandra, a participat în octombrie la manevrele anuale ale NATO privind apărarea teritoriului Alianţei cu arme nucleare, exerciţii la care au luat parte aproximativ 2.000 de militari.

Potrivit unor informaţii neconfirmate, baza aeriană este una dintre locaţiile din Europa unde ar fi stocate arme nucleare americane, mai notează dpa.

Belgia a deschis deja o anchetă după ce drone au fost observate duminica şi marţea trecute deasupra unei alte baze militare din sud-estul ţării, la Marche-en-Famenne.

Ţările NATO sunt în alertă maximă de mai multe săptămâni, după ce drone au pătruns în spaţiul aerian al mai multor state europene, inclusiv deasupra unei alte baze militare belgiene, în apropierea aeroporturilor din Copenhaga şi München, precum şi în regiunea baltică.

Editor : Ș.A.